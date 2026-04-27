झारखंड: गोड्डा में फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव, हत्या का आरोप

गोड्डा, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। झारखंड के गोड्डा जिले के बलबड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत छगराहा गांव में सोमवार को एक 23 वर्षीय विवाहिता का शव उसके घर में फंदे से लटकता हुआ पाया गया। मृतका की पहचान गुड़िया कुमारी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के एकचारी की रहने वाली थी।

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की मां यशोदा देवी ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस को दिए बयान में उन्होंने कहा कि शादी के वक्त तीन लाख रुपये दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद दामाद रंजीत दास द्वारा लगातार 50 हजार रुपये और जेवर की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर गुड़िया को प्रताड़ित किया जाता था।

मां का सीधा आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे से लटका दिया गया है। वहीं, मृतका के पति रंजीत दास ने हत्या के आरोपों को नकारते हुए इसे आत्महत्या बताया है। रंजीत के अनुसार, सोमवार सुबह उसका पत्नी के साथ मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद वह काम पर बलबड्डा चला गया था। जब वह वापस लौटा, तो गुड़िया का शव घर में फंदे से लटक रहा था।

घटना की सूचना मिलते ही मेहरमा और बलबड्डा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल, गोड्डा भेज दिया। मेहरमा थाना प्रभारी सौरभ कुमार ठाकुर ने बताया कि परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और लिखित आवेदन मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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