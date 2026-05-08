Jhalawar Stray Dogs Attack : झालावाड़ में आवारा कुत्तों का आंतक, 2 साल की मासूम को नोचकर मार डाला

झालावाड़: राजस्थान के झालावाड़ में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहां आवारा कुत्तों के हमले में दो साल की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। स्थानीय लोग लंबे समय से आवारा कुत्तों के आंतक से परेशान हैं, लेकिन अब इस हादसे ने चिंता और बढ़ा दी है।

यह घटना 'बालाजी की छतरी' के समीप स्थित मैदान में घटी। जानकारी के अनुसार, यहां ढोल बजाकर जीवनयापन करने वाले खानाबदोश परिवारों की कच्ची बस्तियां (टापरियां) स्थित हैं। इन्हीं में से एक परिवार की दो वर्षीय मासूम बच्ची शुक्रवार तड़के करीब 5 बजे अपनी झुग्गी के बाहर मौजूद थी। इसी दौरान आवारा कुत्तों के एक झुंड ने अचानक उस पर हमला कर दिया।

बच्ची के पिता राजू लाल ने आईएएनएस को बताया कि वह अपनी बच्ची के साथ सो रहे थे। लेकिन पता नहीं कब वह वहां से गायब हो गई। उन्होंने सोचा कि बच्ची अपनी मां के पास गई होगी, लेकिन वहां भी वह नहीं थी। इसी दौरान कुत्ते बच्ची को घसीटकर ले गए। जब मां उसे देखने आई, तो बच्ची वहां नहीं थी। उसने देखा कि कुत्ते बच्ची पर हमला कर रहे थे। इसके बाद हम बच्ची को अस्पताल ले गए।

परिजनों के मुताबिक, 7 से 8 कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया और उसे घसीटते हुए करीब 50 मीटर दूर ले गए। बच्ची के पिता राजू लाल ने जैसे ही यह देखा, वे तुरंत कुत्तों के पीछे भागे। परिवार और आसपास के लोगों ने किसी तरह कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। कुत्तों ने उसे बुरी तरह नोच डाला था।

घटना के तुरंत बाद परिजन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर के बाद परिवार में मातम छा गया। बच्ची की मौत से परिजन पूरी तरह टूट गए हैं।

बच्ची के मामा ने बताया कि इलाके में लंबे समय से आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है। उनका कहना है कि यहां 10 से ज्यादा कुत्ते हमेशा झुंड बनाकर घूमते रहते हैं और पहले भी एक बच्चे पर हमला कर चुके हैं। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक आवारा कुत्ते हैं, जिनकी वजह से हमेशा डर बना रहता है, खासकर छोटे बच्चों को लेकर।

--आईएएनएस