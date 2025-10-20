भारत समाचार

Jhabua Accident : खाई में ट्रैक्टर-ट्रॉली के गिरने से दो बच्चों समेत तीन की मौत, 22 घायल

Oct 20, 2025, 06:26 AM
मध्य प्रदेश: खाई में ट्रैक्टर-ट्रॉली के गिरने से दो बच्चों समेत तीन की मौत, 22 घायल

झाबुआ: मध्य प्रदेश के सेमलखेड़ी पारा गांव में रविवार देर रात एक भीषण दुर्घटना ने दीपावली के त्योहारों के उत्साह को फीका कर दिया, जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली दत्या घाटी की खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए।

यह हादसा उस समय हुआ जब ग्रामीण स्थानीय साप्ताहिक 'हाट' बाजार से दीपावली की खरीदारी करने के बाद घर लौट रहे थे। मृतकों में गांव के दो बच्चे भी शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे वह सड़क से उतरकर गहरी खाई में गिर गई और उसमें सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आईं।

मृतकों की पहचान सेपू सिंह डिंडोर (25), कमलेश डिंडोर (8) और अनिल डिंडोर (12) के रूप में हुई है, जो सभी स्थानीय निवासी हैं।

दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें बेहतर इलाज के लिए गुजरात के दाहोद ले जाया गया, जबकि शेष 20 पीड़ितों का पारा और झाबुआ जिले के सामुदायिक अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

घायलों को मामूली चोटों से लेकर गंभीर फ्रैक्चर तक हुए हैं और अंधेरे और दुर्गम इलाके के कारण बचाव कार्य प्रभावित हुए।

घायलों की पहचान सुनीता डिंडोर, वित्या डिंडोर, भंवर डिंडोर, नज़मा, भागला, शिवानी, अशोक, विष्णु, आशीष, रजनी, सना, देवक सिंह, रघु, लीला रश्मि, सपना, बान सिंह, नजबाई, रंजीत, मनीषा, कामना और करण के रूप में हुई है।

स्थानीय अधिकारियों ने दुर्घटना के सटीक कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है, प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि दुर्घटना में ओवरलोडिंग और चालक की गलती हो सकती है।

जिला अधिकारियों ने शोक व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों को राज्य आपदा राहत योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता सहित सहायता का आश्वासन दिया।

