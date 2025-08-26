Jeetu Patwari Remark: मध्य प्रदेश में महिलाओं के सबसे ज्यादा शराबी होने वाले बयान पर घिरे जीतू पटवारी

भोपाल: कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं के शराबी होने वाले बयान पर घिर गए हैं। भाजपा हमलावर है और उसने पटवारी से अपने बयान पर माफी मांगने के साथ पार्टी हाईकमान से पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

राज्य में कांग्रेस लगातार मोहन सरकार पर हमलावर है और महिला अपराध से लेकर महिलाओं के शराब पीने का जिक्र करते हुए बीते रोज सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं के शराब पीने को लेकर बयान दिया था।

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पटवारी के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि राज्य में नौ करोड़ की आबादी में से चार करोड़ से ज्यादा की आबादी महिलाओं की है। इन बेटियों-बहनों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करनेका काम जीतू पटवारी ने किया है। पटवारी को इसके लिए माफीमांगनी पड़ेगी। उन्होंने भारत की बेटियों और खासकर मध्य प्रदेश बेटियोंयो को सबसे ज्यादा शराब पीने का बयान देकर उनका अपमान किया। लाडली बहन का अपमान किया है, कांग्रेस को मामांगनीगना पड़ेगी।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटवारी के बयान को लेकर भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा ने हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जब नेता की सोच खोखली होती है तो वह झूठे आंकड़ों का सहारा लेता है। जीतू पटवारी इसी कश्ती पर सवार न केवल आंकड़ों की हत्या की, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सम्मान की हत्या की है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पटवारी महिलाएं नशे में नहीं हैं, बल्कि आपकी मानसिकता नशे में है। दरअसल, सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जीतू पटवारी ने राज्य में बढ़ती शराब की खपत का जिक्र करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश को तमगा मिला है। महिलाएं शराब पीती हैं। सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं महिलाएं शराब पीती हैं, तो वह मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा खपत मध्य प्रदेश में है।