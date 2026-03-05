भारत समाचार

Nitish Kumar Rajya Sabha News : बिहार में नीतीश के राज्यसभा जाने की खबर को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी, सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ी

राज्यसभा जाने की चर्चा से नाराज जदयू कार्यकर्ता सीएम आवास पहुंचे, पटना में सुरक्षा बढ़ाई गई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Mar 05, 2026, 08:27 AM
बिहार में नीतीश के राज्यसभा जाने की खबर को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी, सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ी

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और प्रदेश के सीएम पद को छोड़ने की चर्चा को लेकर जदयू के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। गुरुवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पटना में सीएम आवास के बाहर जुट गए हैं और इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच, मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

 

 

मुख्यमंत्री आवास के मुख्य गेटों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आसपास के क्षेत्रों में भी गश्त तेज कर दी गई है और सुरक्षा कर्मियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

 

इस दौरान सीएम आवास पर जदयू के कई नेता भी पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी साफ दिख रही है। नीतीश के राज्यसभा जाने के निर्णय को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि लाठी खाकर हम लोगों ने नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा। उनके अलावा किसी और को सीएम पद पर नहीं देख सकते।

 

कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार को हटाने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। हमने किसी दूसरे के लिए वोट नहीं मांगा था। राज्य की महिलाएं भी इससे परेशान हैं। हम लोग अब यहीं डटे रहेंगे। कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे हैं।

 

दरअसल, नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य बनने की इच्छा व्यक्त की है। जदयू की ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाने की तैयारी की जा रही है।

 

राज्यसभा के लिए बिहार से रिक्त सभी पांच सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी नामांकन के अंतिम दिन गुरुवार को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इनमें से भाजपा ने अपने दो और रालोमो ने एक उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जदयू ने हालांकि अब तक नामों की घोषणा नहीं की है।

 

इधर, नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य चुने जाने की स्थिति में बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है। चर्चा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे तो यह पद सबसे बड़े विधायकों वाले दल भाजपा के हिस्से जाएगा और जदयू के पाले में उपमुख्यमंत्री का पद आ सकता है।

 

--आईएएनएस

 

 

BJPRajya SabhaBihar Politicspolitical protest IndiaPolitical DevelopmentsJDUNitish KumarIndian PoliticsPatna NewsNDA alliance

