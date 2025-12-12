भारत समाचार

Neeraj Kumar Statement : नीरज कुमार ने राजद पर साधा निशाना, बोले-नीतीश जैसा बनने में कई जन्मों तक होगी परेशानी

नीतीश कुमार पर विपक्ष के आरोपों पर जदयू का जवाब
Dec 12, 2025, 07:59 AM
पटना: जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष द्वारा सीएम नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का हर पल बिहार के विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मुख्यमंत्री नीतीश पर आरोप लगाते हैं, लेकिन, उन्हें नीतीश कुमार जैसा बनने में कई जन्मों तक मुश्किल होगी। नीतीश कुमार का हर पल बिहार के विकास के लिए समर्पित है।

पटना में आईएएनएस से बातचीत में जदयू प्रवक्ता ने कहा कि ढाई-तीन महीने तक उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें की गईं और ये बातें उन लोगों ने कीं, जिनके पिता पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। नीतीश कुमार इस समय पूरी तरह एक्शन मोड में हैं।

छात्रों को कम लागत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा रहे हैं, नर्सिंग की पढ़ाई हो रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल में बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया है। एयरपोर्ट के लिए अलग विभाग का गठन किया गया है। अब बिहार तेजी से विकसित बिहार की राह पर बढ़ चुका है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि वह एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और देश में संघीय ढांचा (फेडरल स्ट्रक्चर) है। राज्य सरकार की इजाजत या बिना पूर्व सूचना के केंद्रीय पुलिस राज्य में राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। यह महज एक राजनीतिक ड्रामा है।

सच यह है कि कोई भी वास्तविक मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहता और विकास को राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाया जाता। ऐसे बेबुनियाद बयान देकर वह चुनाव के समय जनता की अदालत में जाना चाहती हैं।

एसआईआर पर हो रहे विपक्षी दलों के हंगामे पर जदयू प्रवक्ता ने कहा कि एसआईआर देशहित में है। विपक्ष ने बिहार चुनाव के दौरान एसआईआर को लेकर बहुत भ्रम फैलाया। बिहार की जनता ने विपक्षी दलों को चुनाव के दौरान नकार दिया। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एसआईआर पर भ्रम फैलाने से कुछ नहीं होगा। जनता आगे भी विपक्ष को करारा जवाब देगी।

--आईएएनएस

 

 

