Vote Theft Allegations : विपक्ष का वोट चोरी का आरोप बेबुनियाद: नीरज कुमार

जदयू ने वोट चोरी आरोपों को खारिज किया, राहुल व तेजस्वी पर तीखा हमला
Dec 10, 2025, 07:53 AM
पटना: संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी सांसदों की ओर से वोट चोरी का मुद्दा उठाए जाने पर जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा वोट चोरी का जो आरोप लगाया जा रहा है, वह पूरी तरह बेबुनियाद है।

पटना में आईएएनएस से बातचीत में जदयू प्रवक्ता ने राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, अगर वोट चोरी हुई तो बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव कैसे जीत गए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस विभिन्न राज्यों में सरकार कैसे बना लेती। यह सवाल अपने आप में बेबुनियाद है और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। सच तो यह है कि विपक्ष अपने मुद्दों को जनता की अदालत में ठीक से रख नहीं पाया, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया।

राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे जनादेश को नहीं मान रहे हैं, सीधे तौर पर वे लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। कानून मंत्री इस संदर्भ में विस्तार से अपनी राय रखेंगे। उन्होंने कहा कि पेट में दर्द है तो सिरदर्द की दवा से इलाज नहीं होता।

राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिस्ट बताते हुए उन्होंने कहा कि जब जनता उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं होती, तो वे विदेश चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तेजस्वी यादव भी करते हैं। ये लोग विदेश में जहां जाते हैं, कम से कम अपनी लोकेशन तो बता दें। जिस जनता ने आपको वोट दिया, उसकी भावनाओं को भी ये लोग आहत कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद संसद सत्र से गायब रहते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाने से भागते हैं। जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर टूरिज्म ही करना है, तो पॉलिटिकल टूरिस्ट बनकर ही रह जाएं।

मेहुल चौकसी के मामले में उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहा है। यह देशहित का सवाल है और हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

--आईएएनएस

 

 

