भारत समाचार

Nishant Kumar Politics : निशांत कुमार के पार्टी जॉइन करने से जदयू को मिलेगी मजबूती : राजीव रंजन प्रसाद

निशांत कुमार की राजनीति एंट्री से लेकर भारत-नेपाल रिश्तों और क्रिकेट फाइनल तक जदयू की प्रतिक्रिया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 08, 2026, 07:07 AM
निशांत कुमार के पार्टी जॉइन करने से जदयू को मिलेगी मजबूती : राजीव रंजन प्रसाद

पटना: जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कई समसामयिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति जॉइन करने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का जिक्र किया।

राजीव रंजन प्रसाद ने आईएएनएस से कहा कि जदयू के कार्यकर्ताओं का भावनात्मक जुड़ाव निशांत कुमार से है और लंबे समय से पार्टी कार्यकर्ता उन्हें राजनीति में आने के लिए आग्रह कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो विकास का रोडमैप तैयार किया है, उसी आधार पर निशांत कुमार के कुशल नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ सकती है। वहीं, राजीव रंजन प्रसाद ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले पर कहा कि अगर भारत यह विश्व कप जीतता है तो यह ऐतिहासिक पल होगा।

जदयू प्रवक्ता ने कहा, "भारत के करोड़ों लोगों की भावनाएं भारतीय टीम के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे योद्धा खिलाड़ी न्यूजीलैंड को जबरदस्त तरीके से हराएंगे और वर्ल्ड कप भारत के नाम करेंगे।"

इसके साथ ही, उन्होंने नेपाल के चुनाव नतीजों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए नेपाल की जनता को नई सरकार चुनने के लिए बधाई दी और उम्मीद जताई कि नई सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करेगी व चुनौतियों को अवसर में बदलेगी। उन्होंने भारत और नेपाल के रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंध सदियों पुराने हैं और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह रिश्ता 'रोटी और बेटी' का संबंध माना जाता है।

राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि इस मजबूत और ऐतिहासिक रिश्ते को और अधिक प्रगाढ़ बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार और नेपाल की नवनिर्वाचित सरकार दोनों की है।

--आईएएनएस

 

 

Bihar PoliticsICC T20 World CupIndia-Nepal relationsInternational Relationspolitical statementsJDUNitish KumarIndian cricket

Related posts

Loading...

More from author

Loading...