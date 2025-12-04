भारत समाचार

Neeraj Kumar : राहुल गांधी के दावे पर जदयू प्रवक्ता का जवाब- विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात न होना उनकी निजी पीड़ा

राहुल गांधी के विदेशी प्रतिनिधिमंडल दावे पर जदयू का पलटवार
Dec 04, 2025, 09:08 AM
पटना: जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने गुरुवार को राहुल गांधी के विदेशी प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात से रोकने वाले दावे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विदेश के प्रतिनिधिमंडल के कार्यक्रम में आपको शामिल नहीं किया जा सकता है, ये आपकी पीड़ा हो सकती है, देश के नागरिकों की पीड़ा नहीं है।

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "जब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, उस समय बेहतर संबंध हुआ करते और इसका उदाहरण यह है कि नेता प्रतिपक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। आज विपक्ष के ऐसे नेता हैं, जो विदेश में जाकर भारत की आर्थिक और सामाजिक नीतियों की आलोचना करते थे।"

उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय जवाब देगा कि इनसे (राहुल गांधी) विदेश का प्रतिनिधिमंडल क्यों मिलना नहीं चाहता था।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बिहार विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिए जाने पर नीरज कुमार ने कहा, "डबल इंजन के साथ बिहार 'विकसित बिहार' की श्रेणी में खड़ा होगा तो इस उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और उनका धन्यवाद किया।"

इस दौरान, बिहार विधानसभा से विपक्षी सदस्यों के वॉकआउट पर नीरज कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए। नीरज कुमार ने कहा, "सदन में विपक्ष को सरकार का जवाब सुनना नागवार गुजर रहा है। कारण स्पष्ट है, विधान मंडल के विपक्षी नेता लापता होते तो सवाल पूछना शुरू कर दिया जाता। इसी कारण विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट किया।"

जदयू प्रवक्ता ने 'बाबरी मस्जिद' विवाद को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि देश में मस्जिद और इबादतगाह बाबर के नाम पर नहीं हैं। बाबरी मस्जिद का नाम लेकर लोग इसे सियासत का मुद्दा बना रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

