Bihar Elections JDU : लालू प्रसाद यादव राजनीतिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ: नीरज कुमार

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ रहा है इस बीच जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव राजनीतिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं।

चुनाव आयोग ने 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान की घोषणा की है। पहले चरण में 6 नवंबर को और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तंज भरा पोस्ट साझा किया, जिसमें लिखा, "छह और ग्यारह, एनडीए नौ दो ग्यारह।" लालू के इस पोस्ट पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक रूप से अस्वस्थ हैं, राजनीति में नजरबंद हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। 24 नवंबर 2005 से वे नीतीश कुमार के तीर से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, और वे विचारों से भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

जदयू प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व सीएम के पोस्ट और उन्हें तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। कुमार ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार के लिए निकलें।

आईएएनएस-मैट्रिज के सर्वे पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "मैं कोई राजनीतिक विचार नहीं रखता, लेकिन बिहार के हर गली-मोहल्ले में नीतीश कुमार और एनडीए का काम बोलता है। वैसे लोग जो राजनीति में संपत्ति अर्जित किए हैं, उसे जनता स्वीकार नहीं करती। एनडीए ही चुनाव में विजयी होगा।

जदयू को लेकर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयानों पर नीरज कुमार ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं। अब वे एक राजनीतिक ज्योतिषी बन गए हैं और उन्होंने एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया है।

अब तक वे एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और अब ज्योतिषी बन गए हैं। हमें उम्मीद है कि वे अपनी पार्टी द्वारा उतारे जा रहे उम्मीदवारों की संभावनाओं का सही आकलन करेंगे।