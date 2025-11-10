Bihar Elections : दूसरे चरण में भी एनडीए के पक्ष में महिलाएं करेंगी बंपर वोटिंग: राजीव रंजन

पटना: बिहार में 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए 122 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होना है। इसे लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन ने दावा किया है कि दूसरे चरण के मतदान में महिलाएं नीतीश कुमार के विकास से प्रभावित होकर एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करेंगी और बिहार में अगली सरकार एनडीए की बनेगी।

आईएएनएस से बातचीत के दौरान जदयू के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बैंक खातों में 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से महिलाओं ने पहले चरण में एनडीए के पक्ष में वोट किया, दूसरे चरण में भी तस्वीर एक जैसी नजर आएगी।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की ओर से भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ किए जाने पर कांग्रेस की ओर से आलोचना किए जाने पर जदयू के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को सच कबूल नहीं है। शशि थरूर जैसे नेता बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए भारतीय राजनीति के दो बड़े स्तंभों की तुलना उन्होंने की और मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस को ऐतराज इसलिए नहीं होना चाहिए। ये सच है कि आडवाणी जैसे नेता विरले धरती पर अवतरित होते हैं। ऐसी टिप्पणियों से कांग्रेस असहज क्यों हो जाती है?

उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को होनी चाहिए जहां वे अपनी बात को कह सकते हैं।

आतंकी हमलों को नाकाम करते हुए गुजरात एटीएस द्वारा तीन आतंकियों की गिरफ्तारी पर जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन ने कहा कि यह बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि भारत कभी भी पाकिस्तान को उसके आतंकी मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा।

बिहार के गोपालगंज की घटना पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। एक नजीर पेश की जानी चाहिए कि अगर कोई भविष्य में अफवाह फैलाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पोस्ट पर उन्होंने कहा कि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, इससे बिल्कुल साफ है कि अगर मतदाता से गलती हुई तो महागठबंधन वाले बिहार में जंगलराज लाने का पूरी कोशिश करेंगे। लखीसराय या फिर दूसरी जगहों पर जो घटना हुई, इससे साफ है कि सत्ता की लालसा में राजद के कार्यकर्ता बौखला गए हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीएससी