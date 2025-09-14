भारत समाचार

Jaya Prada Ujjain Visit : जया प्रदा ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, पीएम मोदी के अपमान पर कांग्रेस को लताड़ा

जया प्रदा ने महाकाल दर्शन के बाद पीएम मोदी की सराहना, कांग्रेस पर कड़ा वार
Sep 14, 2025
उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दर्शन के लिए फिल्म अभिनेत्री और भाजपा नेता जया प्रदा शनिवार को उज्जैन पहुंचीं। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर माथा टेका और नंदी हॉल में बैठकर शिव साधना की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा।

मंदिर के पुजारी अर्पित और आकाश पुजारी ने उनका दर्शन-पूजन संपन्न करवाया। जया प्रदा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "बाबा महाकाल की कृपा से उनका बुलावा आया और आज मुझे उनके दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने देश की सुख-समृद्धि और सभी के कल्याण की मनोकामना मांगी।"

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी हैं तो सब मुमकिन है। बाबा महाकाल मंदिर का विकास और महाकाल कॉरिडोर इसका जीता-जागता उदाहरण है, जहां लाखों भक्त एक साथ दर्शन कर सकते हैं।" जया प्रदा ने मंदिर के भव्य विकास को देखकर प्रसन्नता जताई और इसे देश की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बताया।

जया प्रदा ने बिहार कांग्रेस द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर साझा किए गए एआई-जनरेटेड वीडियो पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ रहे। यह बेहद दुखद और शर्मनाक है। मैं इस हरकत से बहुत व्यथित हूं और इसका कड़ा विरोध करती हूं।"

उन्होंने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए जो त्याग और समर्पण दिखाया, वह कोई और नहीं कर सकता। कांग्रेस की नीति में ही खोट है। हम महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन सम्मान केवल बोलने से नहीं, काम से दिखता है। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कदमों से महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है, जबकि कांग्रेस की ऐसी हरकतें उनकी मानसिकता को उजागर करती हैं।"

 

 

