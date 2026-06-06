जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति, कॉकरोच जनता पार्टी को मिली एक दिन की छूट

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को शनिवार, 6 जून 2026 को जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। प्रदर्शन शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा।

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अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला के कार्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या 88321/एनडी (एक्स) के अनुसार, पार्टी के नेता अभिजीत दिपके के अनुरोध पर यह अनुमति प्रदान की गई है। अनुरोध पत्र आज ही पुलिस कार्यालय में प्राप्त हुआ था। पुलिस ने इसे 'एक बार की छूट' के रूप में मंजूर किया है।

आदेश में साफ कहा गया है कि प्रदर्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 23 जुलाई 2018 के आदेश (डब्ल्यू.पी. (सी) नंबर. 1153 ऑफ 2017) और उससे संबंधित अन्य अपीलों तथा एस.ओ. संख्या एलएंडओ/48/2022 में निर्धारित सभी शर्तों का पालन करते हुए ही किया जा सकेगा। पार्टी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित करने, यातायात व्यवस्था बाधित न होने देने और किसी भी प्रकार की हिंसा या संपत्ति क्षति से बचने का वचन देना पड़ा है।

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जंतर-मंतर क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए पहले से तय नियमों का उल्लंघन करने पर अनुमति रद्द की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ यातायात पुलिस भी अलर्ट रहेगी।

जंतर-मंतर दिल्ली की राजधानी में लोकतांत्रिक विरोध का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां रोजाना विभिन्न मुद्दों पर संगठन और पार्टियां प्रदर्शन करती रहती हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दिपके ने अभी तक इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा सार्वजनिक रूप से नहीं बताया है। पार्टी नाम की वजह से विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। पार्टी छोटे-मोटे मुद्दों, आम आदमी की समस्याओं और व्यंग्यात्मक अंदाज में सरकार की नीतियों की आलोचना के लिए जानी जाती है।

पुलिस ने पार्टी से अपील की है कि वे तय समय सीमा का पालन करें और कोई अप्रिय घटना न होने दें।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम