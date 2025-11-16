MCash Seizure : दुरंतो एक्सप्रेस से गिरफ्तार हुआ यात्री, बैग खोलते ही आरपीएफ-जीआरपी रह गई दंग

जमुई: बिहार के जमुई में शनिवार रात आरपीएफ दानापुर और जीआरपी झाझा की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने दुरंतो एक्सप्रेस से 70 लाख रुपए नकद के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी आयकर विभाग को दी गई।

जानकारी के अनुसार, सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, दानापुर से ट्रेन एस्कॉर्ट टीम को पहले ही सूचना मिल गई थी कि झाझा स्टेशन पर ट्रेन की विशेष जांच करनी है। इसके बाद जैसे ही दुरंतो एक्सप्रेस (12274) प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंची, आरपीएफ और जीआरपी की टीम तुरंत एस-3 कोच में चेकिंग करने लगी।

चेकिंग के दौरान टीम की नजर एक यात्री पर पड़ी जो काला पिट्ठू बैग लेकर संदिग्ध तरीके से बैठा था। यात्री से जब बैग के बारे में पूछा गया तो उसने बड़ी सहजता से कहा कि इसमें सिर्फ किताबें हैं। लेकिन पुलिस को उसके व्यवहार पर शक हुआ। बैग को खोलकर जांच की गई तो उसमें से नोटों के 28 बंडल निकले, जिनकी कुल राशि करीब 70 लाख रुपए थी। इतनी बड़ी नकदी देखकर टीम भी चौंक गई।

यात्री की पहचान श्यामसुंदर दास के रूप में हुई, जो दिल्ली के रेगरपुरा करोलबाग का रहने वाला है। हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह बैग उसे दिल्ली के करोल बाग स्थित एक मंदिर में सेवक के रूप में काम करने वाले सुखदेव नायक ने दिया था।

कहा गया था कि यह पैकेट कोलकाता पहुंचाना है, लेकिन पैसे किसके हैं, किसलिए भेजे जा रहे थे और असली मालिक कौन है? इन सवालों के स्पष्ट जवाब वह नहीं दे सका।

इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत आयकर विभाग को सूचना दी। अब आयकर अधिकारियों की टीम भी मामले की जांच करेगी कि यह रकम वैध है या किसी तरह की अवैध गतिविधि से जुड़ी हुई है।

फिलहाल आरपीएफ और जीआरपी मिलकर पूरे मामले की जांच कर रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यात्री सिर्फ एक कूरियर था या पैसे की असल जानकारी भी उसके पास थी।

--आईएएनएस