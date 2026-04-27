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Jamshedpur Murder : जमशेदपुर में बागबेड़ा रेलवे लॉबी गेट के पास गोलीबारी, रेलवे कर्मी की मौत

जमशेदपुर के बागबेड़ा में रेलवे कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी, इलाके में दहशत।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 27, 2026, 07:53 AM
झारखंड : जमशेदपुर में बागबेड़ा रेलवे लॉबी गेट के पास गोलीबारी, रेलवे कर्मी की मौत

जमशेदपुर: झारखंड के जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना इलाके में रविवार देर रात रेलवे लॉबी गेट के पास अज्ञात बदमाशों ने एक रेलवे कर्मचारी को गोली मार दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे और वारदात को अंजाम देकर तेजी से फरार हो गए। वहीं, पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है।

बताया जा रहा है कि रविवार देर रात बाइक पर सवार दो अपराधी अचानक आए और रेलवे लॉबी गेट के पास मौजूद रेलवे कर्मचारी को गोली मार दी। गोली लगते ही कर्मचारी जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए घायल को तुरंत रेलवे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर के फैलते ही इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया।

घटना की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी ललित मीणा मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक आदित्यपुर का रहने वाला था। वह रेलवे से जुड़े काम करता था और साथ ही जमीन के कारोबार में भी उसकी सक्रियता थी। जानकारी के मुताबिक रेलवे पार्किंग में समतलीकरण का काम भी उसी के जिम्मे था। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इस हत्या के पीछे कोई कारोबारी विवाद या आपसी रंजिश तो नहीं है।

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि हमलावरों की पहचान हो सके। साथ ही इलाके में पूछताछ भी तेज कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

फिलहाल इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस ने जल्द ही मामले के खुलासे का दावा किया है।

--आईएएनएस

 

 

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