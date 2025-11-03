Jamshedpur Extortion: कारोबारी पर फायरिंग करने वाले दो शूटर गिरफ्तार

जमशेदपुर: जमशेदपुर पुलिस ने कारोबारी से दो करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और उनके घर पर फायरिंग के मामले में दो शूटरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में राज सिंह कश्यप उर्फ कोदू और राजेश गिरी उर्फ दांतू शामिल हैं। दोनों अपराधी झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हैं।

पुलिस के अनुसार, दोनों ने भुइयांडीह निवासी कारोबारी हरेराम सिंह के घर पर प्रिंस खान के इशारे पर फायरिंग की थी। इससे पहले उनसे दो करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। वारदात की रात राजेश स्कूटी चला रहा था, जबकि पीछे बैठे कोदू ने उनके घर को लक्ष्य करते हुए फायरिंग की थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों की पहचान की और लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तारी की।

पुलिस को मिली सूचना के आधार पर डीएसपी (मुख्यालय) के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने रात्रि गश्त के दौरान पाण्डेय घाट के पास से दोनों आरोपियों को दबोच लिया। तलाशी में उनके पास से अवैध हथियार, कारतूस और सफेद एक्टिवा स्कूटी बरामद की गई।

पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वे प्रिंस खान गैंग के सदस्य हैं। इससे पहले पुलिस इस मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी आकाश सिंह, साजिशकर्ता दशरथ शुक्ला और पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए शूटर रवि महानंद उर्फ गोपला को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि गिरोह का संचालन जेल में बंद सरगना सुजीत सिन्हा के इशारे पर किया जा रहा था, जो जेल से ही अपने गुर्गों को हत्या और रंगदारी जैसी वारदातों के निर्देश देता है।

राज सिंह कश्यप उर्फ कोदू पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी जारी है।