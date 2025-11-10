भारत समाचार

Jamshedpur Loot : कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर से दिनदहाड़े 10 लाख की लूट, अपराधियों ने की फायरिंग

जमशेदपुर में 10 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस ने जांच तेज की।
Nov 10, 2025, 05:01 PM
जमशेदपुर: कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर से दिनदहाड़े 10 लाख की लूट, अपराधियों ने की फायरिंग

जमशेदपु: झारखंड के जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र में सोमवार को दिनदहाड़े एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई। केनरा बैंक के पास स्थित सावित्री कॉम्प्लेक्स में पीके कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यालय में तीन हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोलकर 10 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। वारदात के दौरान अपराधियों ने दो राउंड हवाई फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। यह पूरी घटना कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

जानकारी के अनुसार, कंपनी के मालिक पंकज कुमार सिंह मजदूरों के भुगतान के लिए कैश गिन रहे थे, तभी तीन नकाबपोश युवक बाइक से आए और ऑफिस में घुसकर पिस्तौल तान दी। उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों को धमकाते हुए मेज पर रखे रुपए से भरा बैग लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़ी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही बिरसानगर और टेल्को थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सिटी डीएसपी सुनील चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।

डीएसपी ने बताया कि अपराधियों की पहचान के लिए फुटेज से मिले हुलिए के आधार पर टीमों को लगाया गया है। कंपनी के मालिक पंकज कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि अपराधियों को लगता है कि ऑफिस की पूरी जानकारी पहले से थी। उन्होंने शक जताया कि किसी अंदरुनी व्यक्ति की संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि अपराधियों को यह पता था कि उस समय कार्यालय में मजदूरों का भुगतान चल रहा था।

पुलिस ने कंपनी मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, शहर के प्रमुख इलाकों में जांच अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। स्थानीय व्यापारियों ने इस घटना पर आक्रोश व्यक्त किया है और शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई है।

--आईएएनएस

 

 

