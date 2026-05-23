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जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ने 22 दिनों में एक लाख से अधिक यात्रियों को दीं अपनी सेवाएं

समय की पाबंदी, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं से यात्रियों का भरोसा जीत रही वंदे भारत एक्सप्रेस
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Dainik Hawk·
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May 23, 2026, 04:38 PM
जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ने 22 दिनों में एक लाख से अधिक यात्रियों को दीं अपनी सेवाएं

श्रीनगर: भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ने शुरू होने के महज 22 दिनों में एक लाख से ज्यादा यात्रियों को अपनी सेवाएं दी हैं। 2 मई को अपनी पहली कमर्शियल यात्रा शुरू करने के बाद से 23 मई तक इस ट्रेन ने 1 लाख 1 हजार 50 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर कराया है।

यह स्वदेशी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन जम्मू-कश्मीर के लिए एक नई जीवनरेखा साबित हो रही है। पहले जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए लोग राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर निर्भर रहते थे, जहां भूस्खलन और खराब मौसम के कारण अक्सर यात्रा बाधित हो जाती थी। अब वंदे भारत एक्सप्रेस ने इस समस्या को काफी हद तक हल कर दिया है।

ट्रेन को 30 अप्रैल को केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी और 2 मई से इसका नियमित परिचालन शुरू हो गया। मात्र 22 दिनों में इसने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली है। ट्रेन की समय की पाबंदी, बेहतरीन सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था की यात्रियों ने खूब तारीफ की है।

इस उपलब्धि पर जम्मू के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उदित सिंघल ने कहा, “2 मई से 23 मई तक के 22 दिनों में एक लाख एक हजार पचास से ज्यादा यात्रियों को सफर कराना उत्तरी रेलवे के लिए गर्व का विषय है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को विश्व स्तरीय रेल सुविधा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।”

उन्होंने आगे कहा कि यात्रियों से मिली प्रतिक्रियाएं बहुत सकारात्मक हैं। ट्रेन ने यात्रा को आरामदायक बना दिया है। हम समय की पाबंदी, स्वच्छता और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। यात्रियों का आभार व्यक्त करते हुए, उन्होंने कहा कि इस ट्रेन ने कश्मीर घाटी को बाकी भारत से बारहमासी रेल कनेक्टिविटी दी है। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिला है, बल्कि स्थानीय सेब और हस्तशिल्प उद्योगों को भी देश के बड़े बाजारों तक आसानी से पहुंच मिल रही है।

यह उपलब्धि जम्मू-कश्मीर में रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता से उम्मीद जगी है कि भविष्य में इस क्षेत्र में और बेहतर रेल सेवाएं शुरू की जाएंगी।

इस ट्रेन ने साबित कर दिया है कि आधुनिक रेल परिवहन से पहाड़ी इलाकों की कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सकता है। जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस न सिर्फ तेज और आरामदायक यात्रा दे रही है, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी

 

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