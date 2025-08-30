Jammu Cloudburst: जम्मू-कश्मीर के रामबन में बादल फटने से तीन लोगों की मौत, कई लापता

जम्मू: जम्मू के रामबन जिले की राजगढ़ तहसील में शनिवार तड़के अचानक बादल फटने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य लापता हैं।

घटना के बाद, बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और लापता लोगों को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान जारी है। अब तक प्रभावित क्षेत्र से तीन शव बरामद किए जा चुके हैं।

बादल फटने से कई गांवों में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे घरों को भारी नुकसान हुआ और लोगों का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए काम किया जा रहा है और खोज व बचाव अभियान जारी है। प्रशासन के अनुसार, इस घटना में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ पूरी तरह से बह गए।

बचाव दल प्रभावित इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि लापता लोगों को ढूंढा जा सके। वहीं, विस्थापित परिवारों के लिए अस्थायी राहत शिविर भी बनाए गए हैं, जहां उन्हें भोजन, पानी और बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं।

बचाव अधिकारियों के अनुसार, स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमें तैनात की जाएगी।

लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए प्रशासन ने निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है।

यह आपदा इस महीने जम्मू-कश्मीर में विनाशकारी घटनाओं की श्रृंखला में शामिल हो गई है, जहां भारी बारिश, अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने पहले ही भारी तबाही मचाई है।

जम्मू क्षेत्र के कई जिलों में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार, बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 36 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

रियासी और डोडा जिलों में ही 9 लोगों की मौत की खबर है। पिछले एक हफ्ते में जम्मू, सांबा और कठुआ जैसे जिलों में भी संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है।