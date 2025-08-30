भारत समाचार

Jammu Ramban Cloudburst: जम्मू के रामबन में बादल फटने से मची तबाही, अब तक 3 लोगों की मौत हुई, दो लापता

रामबन में बादल फटा, 3 की मौत, 2 लापता, राहत शिविर स्थापित
Aug 30, 2025, 05:25 AM
जम्मू: जम्मू संभाग को एक बार फिर प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा है। शनिवार को रामबन जिले की राजगढ़ तहसील इलाके में बादल फटने से कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। दो लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल, प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर हैं।

जानकारी सामने आई कि शनिवार तड़के राजगढ़ इलाके में बादल फटा, जिससे कुछ गांव चपेट में आ गए। इस घटना ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। तेज बहाव के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ पूरी तरह बह गए। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल प्रभावित क्षेत्र से तीन शव बरामद किए गए हैं। बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर भेजे गए और लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है।

इसके अलावा, पीड़ितों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विस्थापित परिवारों को आश्रय देने और भोजन, पानी और बुनियादी चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी राहत शिविर भी स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमें तैनात की जाएंगी।

इसी हफ्ते की शुरुआत में जम्मू संभाग में भारी बारिश, अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 36 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। खासकर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर पर भूस्खलन के कारण जानमाल का भारी नुकसान हुआ।

रियासी और डोडा जिलों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, नदियों में उफान और कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने से 9 लोग मारे गए। इसके अलावा जम्मू, सांबा और कठुआ समेत कई जिलों में संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। अभी भी लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने लगातार नदी-नालों के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

 

