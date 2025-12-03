भारत समाचार

Jammu Crime Arrests : जम्मू में दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, देसी पिस्तौल और गोला-बारूद बरामद

जम्मू में दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, देसी पिस्तौल और हथियारों के साथ पकड़े गए
Dec 03, 2025, 05:18 AM
जम्मू: जम्मू से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पुलिस ने दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से तीन देसी पिस्तौल, गोला-बारूद और एक धारदार हथियार बरामद किया है।

जानकारी के अनुसार जम्मू (ग्रामीण) पुलिस ने दोमाना थाना क्षेत्र में अलग-अलग घटनाओं में दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से तीन देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस और एक धारदार हथियार बरामद किया है। पुलिस ने एक बयान में यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि 28 नवंबर की रात को एक अज्ञात व्यक्ति ने उदेवाला स्थित ग्रैंड रीव्स बैंक्वेट हॉल के अंदर गोलियां चलाईं, जिससे उपस्थित लोगों में दहशत और अशांति फैल गई।

इस मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोमाना थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दोमाना के थाना प्रभारी निरीक्षक वरुणेश्वर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मढ़ क्षेत्र निवासी आरोपी सनी शर्मा को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।

शर्मा की गिरफ्तारी और उसके बाद हुए खुलासे के बाद पुलिस ने दो देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए। वह कनाचक थाने के एक अन्य मामले में भी संलिप्त पाया गया।

पुलिस फिलहाल आरोपी के अतिरिक्त संबंधों का पता लगाने, सहयोगियों की पहचान करने और हथियारों व गोला-बारूद के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।

एक अन्य घटना में पुलिस ने बताया कि 29 नवंबर की रात को पौनी चक पुलिस चौकी के प्रभारी गस्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका, जिसकी पहचान जम्मू निवासी जसकीरत सिंह उर्फ ​​सनम के रूप में हुई।

पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल और एक धारदार हथियार (टोका) बरामद किया।

पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि आरोपी पहले से ही दो अन्य मामलों में शामिल था।

--आईएएनएस

 

 

