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Jammu Kashmir Weather Update : जम्मू-कश्मीर में 20 मार्च तक हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना

कश्मीर घाटी में बारिश-बर्फबारी, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी
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Dainik Hawk·
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Mar 19, 2026, 05:52 AM
जम्मू-कश्मीर में 20 मार्च तक हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में शुक्रवार को हल्की बारिश हो रही है, जिससे मौसम में ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि लगातार पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से कश्मीर घाटी में अगले दो दिनों तक मौसम अस्थिर रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में 19 और 20 मार्च के बीच आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी की संभावना है। चिनाब घाटी और दक्षिण कश्मीर के कुछ ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी हो सकती है।

21 से 25 मार्च तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। 26 से 28 मार्च तक आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और छिटपुट से लेकर कई स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी (ऊंचे इलाकों में) हो सकती है।

मौसम विभाग ने आम जनता और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने ऊंचे इलाकों और महत्वपूर्ण दर्रों से यात्रा करने वाले यात्रियों और जनता को 19 और 20 मार्च के दौरान मौसम के अनुसार योजना बनाने की सलाह दी है।

मौसम विभाग ने 19 और 20 मार्च के दौरान कुछ स्थानों पर गरज/तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना जताई है। साथ ही छिटपुट स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने किसानों को सभी कृषि कार्य स्थगित करने की सलाह दी है।

वहीं, रामबन में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। इसी तरह बारामूला में लगातार हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई है। बारामूला में दोपहर में भी बारिश जारी रहेगी। आसमान में धुंध छाई रहेगी और हवा हल्की और परिवर्तनशील रहेगी। बारिश की संभावना 100 फीसदी है।

दिल्ली-एनसीआर में भी बुधवार को अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। गुरुवार सुबह को भी कई जगह हल्की बारिश हुई।

--आईएएनएस

 

 

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