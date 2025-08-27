भारत समाचार

Jammu Kashmir Heavy Rain Alert: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश पर मौसम विभाग का अलर्ट, लोगों से सतर्कता की अपील

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील
Aug 27, 2025, 06:01 AM
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश पर मौसम विभाग का अलर्ट, लोगों से सतर्कता की अपील

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में हो रही लगातार बारिश के कारण भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है। मौसम विभाग ने बुधवार को पूरे इलाके में तेज गरज के साथ बारिश होने की आशंका जताई है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "जम्मू डीडब्ल्यूआर की बुधवार को भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 5.10 बजे की तस्वीरें पूरे क्षेत्र में व्यापक गरज के साथ बारिश की गतिविधि का संकेत देता है।"

आईएमडी ने बताया, "जम्मू, आरएस पुरा, सांबा, अखनूर, नगरोटा, कोट भलवाल, बिश्नाह, विजयपुर, पुरमंडल और कठुआ व उधमपुर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, गरज के साथ बारिश और संभावित ओलावृष्टि हो सकती है। रियासी, रामबन, डोडा, बिलावर, कटरा, रामनगर, हीरानगर, गूल, बनिहाल और सांबा व कठुआ जिलों के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम वर्षा हो रही है।"

विभाग ने बताया, "वर्टिकल प्रोफाइल में 12 किमी तक ऊंचे बादलों के शिखर दिखाई दे रहे हैं, जो गहरे और सक्रिय गरज के साथ बारिश की ओर इशारा करते हैं। यह सिस्टम सामान्यतः पूर्व-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रहा है, और पहाड़ी इलाकों और तराई क्षेत्रों में बारिश जारी रह सकती है।"

लोगों को सतर्क करते हुए उन्होंने कहा, "निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे गरज के साथ बारिश के दौरान घर के अंदर रहें, निचले और जलभराव वाले इलाकों से बचें और सुरक्षा के लिए आधिकारिक सलाह का पालन करें।"

बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में एक दिन में कुल 361.2 मिमी (36 सेमी) वर्षा दर्ज की गई थी। विभाग ने अनंतनाग, डोडा, जम्मू, किश्तवाड़, कुलगाम, राजौरी, रामबन, रियासी, उधमपुर, सांबा, कठुआ, मीरपुर, पुंछ, शोपियां में बिजली और गरज के साथ मध्यम बारिश (5-15 मिमी/घंटा) की ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी थी।

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण के कारण अब तक 5 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ने की आशंका है।

 

