Doda Floods 2025: डोडा के भलेसा में आई बाढ़ के बाद प्रशासन सतर्क, राहत-बचाव कार्य शुरू

डोडा में बाढ़ का कहर, चार की मौत, सीएम ने हालात की समीक्षा कर अधिकारियों को अलर्ट किया
Aug 26, 2025, 12:37 PM
डोडा के भलेसा में आई बाढ़ के बाद प्रशासन सतर्क, राहत-बचाव कार्य शुरू

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को भारी बारिश में चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू संभाग में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई। अधिकारियों ने बताया कि डोडा जिले में लगातार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में दो लोगों की मौत हो गई। जबकि, दो अन्य की मौत की जानकारी भी मिली है।

अधिकारियों ने कहा कि कई इलाकों में आवासीय ढांचों और अन्य संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है और बचाव एवं राहत अभियान जारी है।

अधिकारियों ने निवासियों, खासकर निचले और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों से, रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण सतर्क रहने का आग्रह किया है।

हालात पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी करीब से नजर बनाए हुए हैं। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी सतर्कता से हालात पर नजर बनाए हुए है।

उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "अभी-अभी डोडा के डीसी हरविंदर सिंह से बात की। उनके अनुसार, भलेसा के चरवा इलाके में अचानक बाढ़ आने की सूचना मिली है। अभी तक इस अचानक आई बाढ़ से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और मेरे कार्यालय को नियमित रूप से अपडेट भेजे जा रहे हैं।"

आपातकालीन स्थिति के लिए जिला प्रशासन नियंत्रण कक्ष का संपर्क नंबर 9596776203 जारी किया गया है।

इसी बीच, जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक 'एक्स' पोस्ट में बताया, "मुख्यमंत्री ने आज सुबह जम्मू में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर बाढ़ से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए एक बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को हाई अलर्ट बनाए रखने और सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।"

सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जम्मू के कई हिस्सों में स्थिति काफी गंभीर है। मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रखने के लिए श्रीनगर से अगली उपलब्ध उड़ान से जम्मू जाऊंगा। इस बीच, आपातकालीन पुनर्स्थापन कार्यों और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपायुक्तों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।"

जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। बीते दिनों भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया था। साथ ही, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई थी क्योंकि भारी बारिश के कारण जम्मू-कश्मीर के कई रिहायशी इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति है और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

 

 

