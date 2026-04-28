Doctors Safety : जम्मू-कश्मीर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एआईएमएसए ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र

अनंतनाग: जम्मू-कश्मीर में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को लेकर ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएमएसए) ने गहरी चिंता जताई है। संगठन के उपाध्यक्ष डॉ मोहम्मद मोमिन खान ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पत्र में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों का जिक्र करते हुए सख्त कार्रवाई, सीसीटीवी व्यवस्था और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की अपील की गई है।

डॉ मोहम्मद मोमिन खान ने पत्र में लिखा, "ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से मैं आपका ध्यान पूरे भारत में और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में, डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं की ओर तत्काल आकर्षित करना चाहता हूं।"

उन्होंने कहा कि डॉक्टर अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर देते हैं। अक्सर वे भारी दबाव और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं। हालांकि, चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की बार-बार होने वाली घटनाओं ने स्वास्थ्य समुदाय के भीतर भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है।

उपाध्यक्ष ने बताया कि हाल ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में डॉक्टरों, जिनमें डॉ. ऐनुल हुदा और डॉ. ज़ामिन शामिल हैं, तथा पैरामेडिकल स्टाफ पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अतिरिक्त, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में भी डॉ. मुस्तफा पर कथित तौर पर हमला किया गया।

डॉ मोहम्मद मोमिन खान ने कहा, "इन घटनाओं के मद्देनजर पूरे भारत में अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल सुदृढ़ किया जाए। जम्मू-कश्मीर के सरकारी अस्पतालों और कॉलेजों में विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। आपातकालीन और उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए। डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई और त्वरित जांच सुनिश्चित की जाए। अस्पतालों में सीसीटीवी निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियां स्थापित की जाएं। स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए और उसे सख्ती से लागू किया जाए। डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना स्वयं स्वास्थ्य प्रणाली की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।"

उन्होंने कहा, "हम पूरी ईमानदारी से आशा करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण मामले में तत्काल हस्तक्षेप करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।"

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस