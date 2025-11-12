Jammu Kashmir Drug Trafficking : 500 ग्राम हेरोइन बरामद, अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) जम्मू ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। विश्वसनीय सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में टीम ने करीब 500 ग्राम हेरोइन बरामद की है और एक अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों के मुताबिक, एएनटीएफ जम्मू की एक विशेष टीम ने लगातार निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद परवेज के रूप में हुई है, जो उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद का रहने वाला है। तलाशी के दौरान उसके पास से लगभग 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।

इस संबंध में एनडीपीएस अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन एएनटीएफ जम्मू में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि इस अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान और गिरोह के स्रोत और गंतव्य का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था, जो जम्मू-कश्मीर में स्थानीय तस्करों को मादक पदार्थ की आपूर्ति करता था। एएनटीएफ अब इस नेटवर्क के पीछे की कड़ी को सुलझाने और तस्करी के मार्ग को उजागर करने पर काम कर रहा है।

जम्मू-कश्मीर का मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल (एएनटीएफ) लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रहा है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित किसी भी जानकारी के साथ आगे आएं और नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर बनाने में सहयोग करें।

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने शोपियां जिले के वाची गांव में नशीली दवाओं के व्यापार से जुड़ी संपत्ति को जब्त कर बड़ी कार्रवाई की थी। यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 68-एफ के तहत की गई। एएनटीएफ ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वाची निवासी मोहम्मद याकूब भट की 41 मरला जमीन को कुर्क किया था।

--आईएएनएस