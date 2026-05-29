महिला उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर: जेएमआई में गेस्ट शिक्षक पदों पर निकली वैकेंसी, जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली: शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) ने बालक माता केंद्रों में शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए अतिथि वयस्क शिक्षा शिक्षक, अतिथि प्राथमिक शिक्षक और अतिथि नर्सरी शिक्षक की नियुक्ति के लिए कुल छह पदों पर केवल पात्र महिला उम्मीदवारों से एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन आमंत्रित किए हैं।

जेएमआई की ओर से जारी छह रिक्तियों में एडल्ट एजुकेशन टीचर के 3, प्राइमरी टीचर का 1 और नर्सरी टीचर के 2 पद शामिल हैं। इन सभी पोस्ट के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 25 मई से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि विज्ञापन जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर तय की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, उन्हें तय समय सीमा के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने की सलाह दी जाती है।

एडल्ट एजुकेशन शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी स्कूल से ग्रेजुएशन की डिग्री न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ, ईटीई/बीएड/मोअल्लिम में डिप्लोमा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ, उर्दू और हिंदी माध्यम में पढ़ाने की क्षमता और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन में बच्चों और माताओं के साथ काम करने का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

प्राइमरी शिक्षक पद के सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक या इंटरमीडिएट में 50 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीसीई) में उत्तीर्ण होना चाहिए, जो एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाती है। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। वहीं, कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान, उर्दू पढ़ने और लिखने की क्षमता वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।

नर्सरी शिक्षक पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र या उसके समकक्ष में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सरी शिक्षा/प्रशिक्षण में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या बीएड (नर्सरी) में होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार को उर्दू पढ़ना और लिखना आना चाहिए।

इन पदों के अलावा जेएमई ने अतिथि शिल्प (क्राफ्ट) शिक्षक (कटिंग और सिलाई) पद पर भर्ती के लिए भी आवेदन मांगे हैं, जिसके लिए आवेदक के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उर्दू विषय के साथ कम से कम द्वितीय श्रेणी माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र या इसके समकक्ष योग्यता होना चाहिए। इसी के साथ अभ्यर्थी के पास कटिंग, टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी में शिक्षक प्रशिक्षण सहित प्रमाणपत्र के अलावा आईटीआई से प्रमाणपत्र या मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलीटेक्निक से संबंधित क्षेत्र में समकक्ष डिप्लोमा प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले जेएमआई के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए जारी अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। इसके बाद पूर्ण आवेदन पत्र को सभी मार्कशीट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रतियों का सेट पोस्ट/हाथ से/कूरियर द्वारा तय समय सीमा के अंदर 'कार्यालय ऑफिग हेड मिस्ट्रेस, बालक माता सेंटर, मटिया महल, दिल्ली-110006' के पते पर भेज दें।

--आईएएनएस

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