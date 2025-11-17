Madina Bus Accident : सऊदी बस हादसे पर जमात-ए-इस्लामी हिंद ने जताया शोक, पीड़ितों से की सहानुभूति की अपील

नई दिल्ली: जमात-ए-इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने सऊदी अरब के मदीना के पास हुए दिल दहला देने वाले बस हादसे पर गहरा दुख जताया है। इस हादसे में 42 उमराह तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी, जिनमें अधिकतर यात्री तेलंगाना के हैदराबाद से थे।

अपने आधिकारिक पत्र में सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने लिखा, “हम इस दुखद घटना से बेहद दुखी और स्तब्ध हैं। ये लोग अल्लाह के घर के मेहमान बनकर उमराह की पवित्र यात्रा पर गए थे। हदीस में है कि हज और उमराह करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इन दिवंगत आत्माओं को शहादत का दर्जा दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में सबसे ऊंचा मुकाम अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटकर जाने वाले हैं।”

उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ है। अल्लाह तआला मृतकों के परिवारों को सब्र और हिम्मत दे और घायलों को शीघ्र पूरा स्वास्थ्य प्रदान करे।

जमात अध्यक्ष ने भारत सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द स्वदेश लाने की व्यवस्था करे, घायलों को सऊदी अरब में ही बेहतरीन इलाज मुहैया कराए और जरूरत पड़े तो उन्हें भारत लाकर भी उपचार दिया जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों को हर तरह की आर्थिक, मानसिक और प्रशासनिक सहायता तुरंत दी जाए।

सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने अंत में फिर से दुआ की कि अल्लाह तआला इन आत्माओं को अपनी रहमत में जगह दे और उनके परिवारों को इस अपार दुख को सहने की ताकत अता फरमाए। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने पूरे देश के लोगों से भी इन परिवारों के लिए दुआ करने की अपील की है।

