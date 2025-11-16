जिम्मेदार पत्रकारिता ने हमारे लोकतंत्र को निरंतर सशक्त किया है: नीतीश कुमार

नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर शुभकामानएं दी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पत्रकारिता ने हमारे लोकतंत्र को निरंतर सशक्त किया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “राष्ट्रीय प्रेस दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में इस दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता की उस समृद्ध परंपरा का प्रतीक है, जिसने हमारे लोकतंत्र को निरंतर सशक्त किया है।“

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जनहित के प्रति समर्पित समस्त पत्रकार बंधुओं एवं मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।“

बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लिखा, “लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पत्रकार व छायाकार बंधुओं को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।”

बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा, “लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सभी पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्वतंत्र, सशक्त और निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। समाज को जागरूक रखने, सत्ता को जवाबदेह बनाने तथा जनता की आवाज़ को उचित मंच देने में आपकी प्रतिबद्धता, परिश्रम और निर्भीकता को कोटिशः नमन।“

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “समस्त पत्रकार बंधुओं को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता हमारे लोकतंत्र की प्राणवायु है। इस अवसर पर उन सभी पत्रकार साथियों को हृदय से नमन, जो निरंतर कलम और कैमरे के माध्यम से जनसेवा में तत्पर रहते हैं। आप सभी का समर्पण, साहस और निष्ठा लोकतंत्र को सशक्त बनाता है।“

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा, “राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्ष 1966 में आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। लोकतंत्र को मजबूत करने, समाज को नई दिशा देने और प्रगति को गति देने में पत्रकारिता जगत की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया के सभी साथियों को मंगलकामनाएं।“

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस