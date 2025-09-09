भारत समाचार

जम्मू में बाढ़ राहत विशेष ट्रेन में स्थानीय लोगों को मिलेगी सहूलियत, राहत सामग्री भेजेगा प्रशासन

Sep 09, 2025, 03:06 AM

जम्मू, 8 सितंबर (आईएएनएस)। जम्मू मंडल में हाल ही में चलाई गई बाढ़ राहत विशेष ट्रेन में स्थानीय लोगों के साथ-साथ राहत सामग्री भेजी जाएगी। इसकी जानकारी मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने दी। उन्‍होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण कदम ने बाढ़ प्रभावित लोगों की आवाजाही सुगम बना दी है।

जम्मू मंडल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा और राहत कार्यों के लिए एक बाढ़ विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया था। यह विशेष ट्रेन 8 सितंबर से अगले पांच दिनों के लिए कटरा से संगलदान और संगलदान से कटरा के बीच चलाई जाएगी। इस बाढ़ विशेष ट्रेन को चलाने का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की यात्रा को सुगम और आसान बनाना था, क्योंकि भारी बारिश और बाढ़ के कारण सड़क यातायात काफी प्रभावित हुआ था।

गाड़ी संख्या 04685/04686 कटरा से संगलदान और वापस कटरा के बीच सफलतापूर्वक संचालन किया गया। इन विशेष ट्रेनों में दोनों तरफ 1500 से ज्‍यादा लोगों ने यात्रा की और यात्रा के दौरान यात्रियों ने रेलवे और जम्मू मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना की और इसे एक सकारात्मक कदम बताया।

जम्मू मंडल द्वारा चलाई गई इन विशेष ट्रेनों के बारे में मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम ने बाढ़ प्रभावित लोगों की आवाजाही सुगम बनाई है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से रेल प्रशासन व जिला प्रशासन आपस में समन्वय बनाते हुए मार्ग में आने वाले सभी स्टेशनों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लगभग 1200 टन राहत सामग्री, जिसमें गेहूं और चावल से युक्त राशन है, व्यापक रूप से वितरित करेंगे, जिसमें लगभग 4 टन राहत सामग्री की पहली खेप 9 सितंबर को इन ट्रेनों के मार्ग पर संबंधित स्टेशनों पर भेजी जाएगी। इससे लोगों को बहुत फायदा होगा।

