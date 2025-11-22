भारत समाचार

जम्मू-कश्मीर: पुलिस ने मादक पदार्थों की सप्लाई चेन पर किया प्रहार, भारी मात्रा में हेरोइन जब्त

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 22, 2025, 04:41 PM
जम्मू-कश्मीर: पुलिस ने मादक पदार्थों की सप्लाई चेन पर किया प्रहार, भारी मात्रा में हेरोइन जब्त

जम्मू, 22 नवंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में पुलिस आतंकवाद के साथ ही नशे के खिलाफ भी ताबड़तोड़ अभियान चला रही है। इस क्रम में शनिवार को पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है।

जम्मू पुलिस (दक्षिण क्षेत्र) ने मादक पदार्थों की सप्लाई चेन पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस क्रम में गांधी नगर थाने में दर्ज केस में पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। इस मामले में पहले 3 किलो 260 ग्राम हेरोइन की बरामदगी के साथ-साथ दो प्रमुख आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी, जो हाल के दिनों में सबसे बड़ी जब्ती में से एक है।

जारी जांच के तहत पुलिस टीम ने गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी, अखनूर निवासी करण शर्मा, से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने अन्यत्र छिपाए गए अतिरिक्त नशीले पदार्थों के बारे में खुलासा किया।

पूछताछ के दौरान हुए खुलासे पर पुलिस ने प्रीत नगर स्थित उसकी कबाड़ की दुकान से 278 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिससे व्यावसायिक स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी में आरोपी की गहरी संलिप्तता का संकेत मिलता है।

यह नई बरामदगी आरोपियों के व्यापक पैमाने और संगठित प्रकृति को और पुख्ता करती है। जांच दल जब्त की गई नशीली दवाओं के खरीद के स्रोत, वितरण चैनलों और उससे जुड़े लोगों की पहचान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

जम्मू पुलिस (दक्षिण क्षेत्र) क्षेत्र में सक्रिय मादक पदार्थों के नेटवर्क की हर परत को ध्वस्त करने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराता है। जांच आगे बढ़ने के साथ और भी गिरफ्तारियों और बरामदगी की उम्मीद है, और कई सुरागों पर सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है।

इससे पहले पुलिस ने जम्मू के ग्रामीण इलाके में चार ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से हेरोइन जैसा पदार्थ, एक कार, एक मोटरसाइकिल और एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने का पैमाना जब्त किया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी में जम्मू (रूरल) पुलिस ने चार ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया और हेरोइन जैसा सब्सटेंस, एक कार, एक मोटरसाइकिल और एक इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल बरामद किया।"

यह ऑपरेशन एसपी रूरल, एसडीपीओ नगरोटा और एसएचओ पुलिस स्टेशन झज्जर कोटली की देखरेख में किया गया। रेगुलर पेट्रोलिंग के दौरान, पुलिस पोस्ट मनवाल की एक टीम को जानकारी मिली कि चार लोग इलाके में तस्करी का सामान बेचने के इरादे से घूम रहे हैं।

--आईएएनएस

एमएस/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...