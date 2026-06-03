जम्मू-कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7.5 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार

रियासी, 3 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। 'नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान' के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए रियासी पुलिस ने एक कथित नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 7.5 ग्राम हेरोइन बरामद की है।

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 2 जून की देर रात कटरा पुलिस स्टेशन की एक टीम नोमैन नाका पर नियमित वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान कटरा से नोमैन की ओर आ रही एक मोटरसाइकिल को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली गई। जांच के दौरान मोटरसाइकिल का पंजीकरण जम्मू-कश्मीर का निकला।

तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल चालक के पास से 7.5 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी की पहचान शुगल सिंह के रूप में हुई है, जो शमशेर सिंह का पुत्र और मैरा मंड्रियन, तहसील अखनूर, जिला जम्मू का निवासी है। नशीला पदार्थ मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया और बरामद हेरोइन को जब्त कर लिया।

पुलिस ने इस मामले में कटरा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/22 के तहत एफआईआर संख्या 167/2026 दर्ज कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बरामद हेरोइन कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान तक पहुंचाया जाना था। जांच एजेंसियां नशीले पदार्थों की आपूर्ति और वितरण से जुड़े संभावित नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही हैं।

रियासी पुलिस ने दोहराया है कि जिले में नशा तस्करी और नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ उसकी 'जीरो टॉलरेंस' नीति जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और समाज को सुरक्षित बनाने के लिए ऐसे अभियानों को और तेज किया जाएगा।

पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे नशीले पदार्थों की तस्करी या अवैध गतिविधियों से जुड़ी किसी भी जानकारी को पुलिस के साथ साझा करें। अधिकारियों का मानना है कि जनता के सहयोग से ही नशा तस्करी के नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम