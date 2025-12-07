जम्मू-कश्मीर: पुंछ में नियंत्रण रेखा पर जंगल की आग से बारूदी सुरंग विस्फोट

जम्मू, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास जंगल में लगी आग के कारण रविवार को कई बारूदी सुरंग विस्फोट हुए। इन बारूदी सुरंगों को सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए बिछाया गया है।

जानकारी के अनुसार, पुंछ के जंगल में लगी आग के कारण आधा दर्जन से ज्यादा बारूदी सुरंगें फट गईं। एक अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे बालाकोट के जंगल में जीरो लाइन के पास आग लग गई, जिससे घुसपैठ रोधी बाधा प्रणाली (एंटी इनफिल्ट्रेशन ऑब्सटेकल सिस्टम) में लगी छह से ज्यादा बारूदी सुरंगें फट गईं।

अधिकारी ने आगे कहा कि विस्फोट से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि आग अभी भी भड़की हुई है और उसे बुझाने के प्रयास जारी हैं।

नियंत्रण रेखा पर जीरो लाइन के पास अग्रिम इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं, जो सीमा पार से घुसपैठ करने से रोकने के लिए एक विस्तृत घुसपैठ रोधी बाधा प्रणाली का हिस्सा हैं।

नियंत्रण रेखा पर 24 घंटे गश्त करने वाले सैन्य जवानों के पास बारूदी सुरंग वाले इलाके से बचने के लिए व्यापक नक्शे मौजूद हैं।

गश्त कर रहे किसी सैनिक के बारूदी सुरंग पर पैर पड़ने की दुर्लभ घटनाएं तकनीकी रूप से 'ड्रिफ्ट माइंस' कहलाने वाली चीजों के कारण होती हैं।

जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी घुसपैठ-रोधी अवरोध प्रणाली लागू है, जो 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा की तुलना में 240 किलोमीटर लंबी है।

सेना घाटी के बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा जिलों और जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी और आंशिक रूप से जम्मू जिले में स्थित नियंत्रण रेखा की रक्षा करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में स्थित है।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी