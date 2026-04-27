जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, चार गिरफ्तार

श्रीनगर, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले की पुलिस ने सोमवार को बताया कि उन्होंने एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है, 166 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया है और चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए गए सबसे बड़े अभियानों में से एक के तहत अनंतनाग पुलिस ने पूरे जिले में की गई समन्वित कार्रवाई के दौरान 166 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ (जिनमें गांजा और चरस शामिल हैं) जब्त किए और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

अधिकारियों ने बताया कि मिली विशेष सूचनाओं के आधार पर और नियमित जांच के दौरान पुलिस की कई टीमों ने अलग-अलग जगहों पर अभियान चलाया। इसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई और कई मुख्य तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

शलगम क्रॉसिंग पर, पुलिस स्टेशन श्रीगुफवारा की एक पुलिस टीम ने गश्त के दौरान एक कार (जेके01 डब्ल्यू-7328) को रोका। तलाशी लेने पर लगभग 110 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया और एक आरोपी, जिसकी पहचान शलगम की गुर्जर बस्ती के नजीर अहमद खटाना के रूप में हुई, को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

एक अन्य ऑपरेशन में पुलिस पोस्ट डायलगाम ने अदालत से वारंट प्राप्त करने के बाद वात्रिगाम में मोहम्मद रफीक इटू के घर पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान लगभग 51 किलोग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया। इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

इसके अलावा, सखरास क्रॉसिंग पर नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने वुल्लरहामा के रईस अहमद शाह को पकड़ा और उसके कब्जे से लगभग 5 किलोग्राम चरस पाउडर बरामद किया।

दूदनाद वाघामा में एक अलग कार्रवाई के दौरान, बिजबेहारा पुलिस स्टेशन ने एक और तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास से 170 ग्राम चरस के साथ 18,700 रुपए नकद बरामद किए।

पुलिस ने बताया कि एसएसपी आमोद अशोक नागपुरे के कार्यभार संभालने के बाद अनंतनाग में नशा-विरोधी अभियान को काफी मजबूती मिली है। सघन अभियानों के चलते हाल के हफ्तों में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं और कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं।

पुलिस ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल बड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए सभी मामलों की जांच जारी है।

इस बीच, अनंतनाग पुलिस ने नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और जनता से अपील की कि वे नशीले पदार्थों से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा करें, ताकि इस कार्रवाई में मदद मिल सके।

--आईएएनएस

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