जम्मू-कश्मीर: आतंकवाद से जुड़े मामलों में घाटी भर में रेड, आठ स्थानों पर तलाशी अभियान

श्रीनगर, 3 जून (आईएएनएस)। जम्मू और कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर शाखा ने बुधवार को आतंकवाद से संबंधित मामलों के सिलसिले में घाटी भर में कई स्थानों पर छापेमारी की।

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अधिकारियों ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी नेटवर्क, स्लीपर सेल और भर्ती, कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा देने से संबंधित गतिविधियों की चल रही जांच के सिलसिले में केंद्र शासित प्रदेश के छह जिलों में आठ स्थानों पर तलाशी शुरू की है। पुलिस स्टेशन सीआईके श्रीनगर में एफआईआर दर्ज होने के बाद ये तलाशी अभियान चलाया गया।

अधिकारियों ने कहा, "हालिया खुफिया जानकारी, तकनीकी विश्लेषण और निरंतर जांच के आधार पर आठ तलाशी स्थलों की पहचान की गई है। इनमें श्रीनगर में दो, बांदीपोरा में दो और अनंतनाग, कुलगाम, कुपवाड़ा और बारामूला जिले के सोपोर क्षेत्र में एक-एक स्थान शामिल है।”

काउंटर इंटेलिजेंस की जांच में पता चला है कि संदिग्ध, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संचालकों के साथ एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफार्मों के माध्यम से संपर्क में थे और चरमपंथी प्रचार, कट्टरपंथी गतिविधियों और आतंकी गतिविधियों में सहयोग करने में शामिल थे।

सूत्रों ने बताया कि तलाशी का उद्देश्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद करना, आतंकवादी संबंधों की पुष्टि करना, सहयोगियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले साथियों की पहचान करना और उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए उपयोगी खुफिया जानकारी जुटाना है।

अधिकारियों ने बताया कि सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और सक्षम न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त कर लिए गए हैं। ये अभियान स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी सहायता के साथ चलाए जा रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा आपराधिक जांच विभाग (सीआई) के अधीन कार्य करती है और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद, तोड़फोड़, विध्वंस और आतंकी नेटवर्क से संबंधित मामलों से ही निपटती है।

काउंटर इंटेलिजेंस शाखा का अपना पुलिस स्टेशन है, जहां आतंकी मामलों में एफआईआर दर्ज की जाती हैं और बाद में उनकी जांच की जाती है।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी