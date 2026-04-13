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Jallianwala Bagh Massacre : जलियांवाला बाग नरसंहार के स्मृति दिवस पर ओम बिरला समेत कई नेताओं ने किया शहीदों के बलिदान को नमन

जलियांवाला बाग स्मृति दिवस पर देशभर में नेताओं ने शहीदों को नमन किया
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Dainik Hawk·
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Apr 13, 2026, 04:44 AM
जलियांवाला बाग नरसंहार के स्मृति दिवस पर ओम बिरला समेत कई नेताओं ने किया शहीदों के बलिदान को नमन

नई दिल्ली: जलियांवाला बाग नरसंहार के स्मृति दिवस पर पूरा देश अमर शहीदों को नमन कर रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई प्रमुख नेताओं ने भी बलदानियों को श्रद्धांजलि दी है। नेताओं ने इस घटना को देश के इतिहास का अत्यंत पीड़ादायक अध्याय बताते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान आज भी राष्ट्रसेवा, एकता और स्वतंत्रता के मूल्यों के प्रति प्रेरित करता है।

 

 

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग में देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को कोटि-कोटि नमन। निहत्थे, निर्दोष नागरिकों पर औपनिवेशिक शासन की निर्मम गोलियां भारत की आत्मा को झकझोर देने वाली घटना थी, जिसने पूरे राष्ट्र को एकजुट कर स्वतंत्रता के लिए निर्णायक संघर्ष की प्रेरणा दी।"

 

उन्होंने आगे लिखा, "जलियांवाला बाग की शहादत ने आजादी की लौ को और प्रज्वलित किया, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प और भी मजबूत किया और करोड़ों भारतीयों के मन में स्वाभिमान व स्वतंत्रता की भावना जागृत की। उन महान आत्माओं को श्रद्धापूर्वक नमन।"

 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलियांवाला बाग के अमर बलिदानियों को नमन करते हुए कहा, "जलियांवाला बाग वह पावन तीर्थ है, जहां असंख्य राष्ट्रभक्तों ने ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता के सामने अदम्य साहस और अद्वितीय त्याग का परिचय देते हुए मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन अमर क्रांतिवीरों का बलिदान हम सभी को सदैव राष्ट्रसेवा के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता रहेगा।"

 

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गप्ता ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "स्वतंत्रता की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले जलियांवाला बाग नरसंहार के अमर बलिदानियों को कोटि-कोटि नमन। यह अटूट राष्ट्रप्रेम प्रत्येक नागरिक को देश की सेवा और एकता के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। कृतज्ञ राष्ट्र आपकी वीरता का सदैव ऋणी रहेगा।"

 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जलियांवाला बाग के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, "13 अप्रैल 1919 का वह हृदय विदारक दिवस, जब निहत्थे और निर्दोष भारतीयों पर हुए निर्मम अत्याचार ने पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया, आज भी हमारे इतिहास का सबसे पीड़ादायक अध्याय है। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीरों का साहस, त्याग और अटूट देशभक्ति सदैव हमें राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देती रहेगी।"

 

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने लिखा, "जलियांवाला बाग नरसंहार के स्मृति दिवस पर मां भारती की स्वाधीनता में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी अमर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपकी अमर गाथा सदैव हमें राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पित करने और स्वतंत्रता की इस अनमोल धरोहर की रक्षा करने के लिए प्रेरणा देती रहेगी।"

 

--आईएएनएस

 

 

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