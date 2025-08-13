भारत समाचार

Jalgaon Suleman Khan Murder: महाराष्ट्र के जलगांव हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया

जलगांव हत्या मामले में 4 गिरफ्तार, मॉब लिंचिंग के आरोप
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 13, 2025, 07:54 AM
महाराष्ट्र के जलगांव हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया

जलगांव: महाराष्ट्र के जलगांव में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जलगांव की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कविता नेरकर ने जानकारी दी कि आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया था। हिरासत में लिए गए चारों युवकों को अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

जलगांव के जामनेर तालुका स्थित बेतावड़ के रहने वाले सुलेमान खान नाम के युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या की गई थी। आरोप है कि एक परिवार के लोगों ने सुलेमान की मां-बहन को भी पीटा था। शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में सुलेमान की मां का बयान दर्ज किया है।

घटना का सही कारण अभी तक सामने नहीं आया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कविता नेरकर ने कहा कि आगे की जांच में इसका खुलासा होगा। उन्होंने कहा, "परिवार का आरोप है कि युवक को अमानवीय तरीके से पीटा गया था और इसी के अनुसार जांच चल रही है। जांच में ही पता चलेगा कि असल में क्या हुआ।"

हालांकि, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम (एआईएमआईएम) की पार्टी के नेता ने मॉब लिंचिंग के आरोप लगाए हैं। एआईएमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मॉब लिंचिंग का एक और मामला। सोमवार दोपहर जलगांव के जामनेर तालुका के एक गांव में गुंडों ने 20 वर्षीय कॉलेज छात्र की उसके माता-पिता और बहन के सामने पीट-पीटकर हत्या कर दी। सुलेमान खान पर इस आरोप में हमला किया गया कि वह दूसरे समुदाय की लड़की से बात कर रहा था। पुलिस अब परिवार पर अंतिम संस्कार का दबाव बना रही है, जबकि परिवार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। जलगांव पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध।"

 

Suleman KhanImtiaz JaleelJalgaon murder caseMob LynchingAIMIMpolice investigationMaharashtra Crime News

Related posts

Loading...

More from author

Loading...