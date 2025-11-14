Jalgaon Fire Incident : जलगांव के एमआईडीसी क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, इलाके में अफरातफरी का माहौल

जलगांव: महाराष्ट्र के जलगांव के एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित आर्यावर्त प्राइवेट लिमिटेड नाम की केमिकल कंपनी में शुक्रवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई।

आग इतनी तेज और विकराल थी कि दो-तीन किलोमीटर दूर से भी लोगों को इसके धुएं के गुब्बारे दिखाई दे रहे थे, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

जलगांव नगर निगम की दमकल टीम और शहर के आसपास की 5 से 10 अन्य दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर बुलाया गया। आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारी मात्रा में ज्वलनशील केमिकल होने की वजह से आग को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है।

फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग से काफी नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी के आग में फंसे होने की जानकारी सामने नहीं आई है।

प्रशासन और पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और लगातार स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। वहीं, जलगांव में आग लगने की खबर सुनकर आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है।

पिछले चार-पांच घंटे से दमकलकर्मी आग को बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन ज्वलनशील केमिकल और फैक्ट्री की संरचना की वजह से पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।

अधिकारियों ने कहा है कि योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। अभी तक किसी के आग में फंसे होने की बात सामने नहीं आई है।

जलगांव के लोग और आसपास के लोग इस घटना से काफी चिंतित हैं। वहीं, प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा।

--आईएएनएस