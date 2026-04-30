Spy Network : सैन्य प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी लगाकर वीडियो भेजता था पाकिस्तान, आरोपी गिरफ्तार

जालंधर: जालंधर पुलिस ने गुरुवार को एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो सेना से जुड़े प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर सैन्य गतिविधियों को कैमरे में कैद करके उसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेज रहा था। पुलिस ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी है।

पुलिस ने इस गिरोह में संलिप्त सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर इसके पीछे उसका मकसद क्या था?

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास से 4 जी कनेक्टिविटी वाले सोलर सीसीटीवी उपकरण भी बरामद किए हैं। आरोपी इसी कैमरे को सैन्य प्रतिष्ठानों में लगाता था। इसके बाद वह मोबाइल एप्स का सहारा लेकर उससे सैन्य गतिविधियों से जुड़े वीडियो को पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजा करता था।

पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की विधिवत जांच के लिए अमृतसर के पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद अब पुलिस इस मामले की गहनता से जुड़े करेगी। पुलिस का कहना है कि इस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच करेगी और जो कोई भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अब इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है, ताकि उनसे इस मामले के संदर्भ में पूछताछ की जाए और इस बारे में अन्य जानकारी भी जुटाई जा सके।

पुलिस ने अपने बयान में कहा कि हमारी टीम इस तरह के मामलों की जांच पूरी प्रतिबद्धता से करेगी और अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने कहा कि राज्य में शांति को स्थापित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी हो जाती है। इस तरह की कार्रवाई में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं होनी चाहिए।

--आईएएनएस