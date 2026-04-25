भारत समाचार

Jaipur Fire : जयपुर के नीमराना में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से 7 साल की बच्ची समेत 4 लोग जिंदा जले

जयपुर के नीमराना में कबाड़ गोदाम में आग व विस्फोट से 4 की मौत, कई मजदूर फंसे, जांच जारी।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 25, 2026, 08:24 AM
जयपुर के नीमराना में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से 7 साल की बच्ची समेत 4 लोग जिंदा जले

जयपुर: जयपुर के नीमराना इलाके में शनिवार रात एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से 7 वर्षीय बच्ची सहित चार लोगों की मौत हो गई। भीषण आग और उसके बाद हुए विस्फोट से दहशत फैल गई थी।

पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया, "चारों शव बरामद कर लिए गए हैं और पूरे इलाके की गहन तलाशी पूरी हो चुकी है। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल पर अपनी जांच शुरू कर दी है। आग लगने के सटीक कारण का पता लगाया जा रहा है।"

यह घटना मोहलाडिया गांव के बिचपुरी रोड पर स्थित एक गोदाम में हुई, जहां खाली इत्र की बोतलों सहित बड़ी मात्रा में कबाड़ सामग्री जमा थी।

अधिकारियों के अनुसार, आग लगने के समय परिसर के अंदर काम कर रहे कई मजदूर फंस गए थे। एक नाबालिग लड़की सहित चार लोग जलकर मर गए, जिनके शवों को बाद में सरकारी अस्पताल ले जाया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की लपटें तेजी से उसी परिसर में स्थित एक सटे हुए प्लास्टिक ग्रेन्यूल निर्माण इकाई में फैल गईं। इस दौरान कारखाने में हुए एक जोरदार विस्फोट ने आग को और भी भयंकर बना दिया, जिससे औद्योगिक क्षेत्र और आसपास की रिहायशी बस्तियों से सटे इलाके में दहशत फैल गई।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, श्रमिकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि गोदाम के गेट पर खड़ी एक ट्रक में आग लग गई और उसने निकलने का रास्ता बंद कर दिया। अंदर फंसे हुए श्रमिकों ने बगल की ओर जाने के लिए चारदीवारी फांदने की कोशिश की, लेकिन उसकी ऊंचाई के कारण वे असफल रहे और कई लोगों की जान चली गई।

नीमराना, घिलोथ और जापानी क्षेत्र से कई दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।

बचाव और जांच कार्यों में सहायता के लिए एसडीआरएफ (सैन्य रक्षा बल) और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें भी तैनात की गईं। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारी राहत कार्यों की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों को आशंका है कि घटना के समय और भी मजदूर अंदर मौजूद हो सकते हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

दरअसल, स्थानीय लोगों ने बताया कि इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक दो लोग लापता थे। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और डीएनए सैंपल लिए जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का सही कारण अभी तक अज्ञात है। हालांकि, प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि गोदाम और कारखाने में पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था का अभाव था, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई होगी।

--आईएएनएस

 

 

Industrial Fireexplosion incidentFire Accidentbreaking newsIndia newsWarehouse Firefactory safetyfire safety negligenceRajasthan NewsJaipur News

Related posts

Loading...

More from author

Loading...