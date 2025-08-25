Jagdeep Dhankhar Resignation News : इस्तीफे के बाद धनखड़ के दिखाई नहीं देने पर गहलोत ने उठाए सवाल

जयपुर: उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सोमवार को इस मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "धनखड़ ने शाम 5 बजे तक उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया और रात 8 बजे इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे पूरी तरह गायब हो गए। न मीडिया, न सार्वजनिक मंच, न उपराष्ट्रपति भवन, किसी को नहीं पता कि वे कहां हैं।" गहलोत ने बताया कि उन्होंने कई बार धनखड़ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

गहलोत ने कहा, "न केवल राजस्थान, बल्कि पूरा देश और दुनिया चिंतित है। यह पहला मामला है, जहां इतने बड़े पद से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति अचानक लापता हो गया।"

उन्होंने सरकार पर लीपापोती का आरोप लगाते हुए कहा कि न धनखड़ ने इस्तीफे का कारण बताया, न सरकार ने कोई स्पष्टीकरण दिया।

गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने धनखड़ के इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य को बताया था।

गहलोत ने तंज कसते हुए कहा, "अगर स्वास्थ्य कारण है, तो क्या कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई अन्य नेता उनसे मिलने गए? उनका हालचाल लिया? यह केवल जनता को भ्रमित करने का प्रयास है।"

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या धनखड़ किसी दबाव में थे, जिसके कारण यह नया 'जुमला' गढ़ा गया।

गहलोत ने कहा, "पूरा राजस्थान और देश पूछ रहा है कि हमारे धनखड़ जी कहां हैं? उनकी गुमशुदगी ने कई सवाल खड़े किए हैं।"

इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के विधायक रोहित पवार ने आईएएनएस से बात करते हुए भाजपा पर धनकड़ को छिपाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "यह निश्चित रूप से एक सवाल है कि वह कहां हैं। वह हमारे उपराष्ट्रपति थे। जब नए उपराष्ट्रपति का नामांकन हुआ, तो वह वहां मौजूद नहीं थे। मुझे लगता है कि चुनाव होने तक वह दिखाई नहीं देंगे क्योंकि उनके बयान चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि वह कुछ बहुत ही खतरनाक कहना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें छिपाकर रखा है।"