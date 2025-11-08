भारत समाचार

Jagdambika Pal Statement : जगदम्बिका पाल ने बिहार में एनडीए की जीत का किया दावा, बोले- महिलाओं ने भरोसे का नया इतिहास रचा

Nov 10, 2025, 07:39 AM
जगदम्बिका पाल ने बिहार में एनडीए की जीत का किया दावा, बोले- महिलाओं ने भरोसे का नया इतिहास रचा

सिद्धार्थनगर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद जगदम्बिका पाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बिहार में एनडीए 160 से अधिक सीटें जीतने जा रहा है। पाल ने कहा कि इस बार के चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, जो एनडीए के पक्ष में सकारात्मक संकेत है।

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 65.6 प्रतिशत रहा, जो अब तक का सबसे उल्लेखनीय आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें इस बात का प्रमाण हैं कि बिहार की महिलाएं एनडीए सरकार पर विश्वास करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं को सुरक्षा, आर्थिक सहायता और सशक्तिकरण का वास्तविक अनुभव हुआ है।

जगदम्बिका पाल ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है। उन्होंने बताया कि आज बिहार की महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के इस बढ़े हुए विश्वास से यह साफ है कि एनडीए 160 सीटें जीतने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बिहार बदल रहा है और विकास के नए रास्ते पर अग्रसर है।”

पाल ने कहा कि पहले बिहार में मात्र एक एयरपोर्ट था, लेकिन आज एनडीए की सरकार में यह संख्या बढ़कर पांच हवाई अड्डों तक पहुंच गई है। यह बिहार की तरक्की और कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

जगदम्बिका पाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों के संबंध में दिए गए हालिया फैसले का स्वागत किया।

उन्‍होंने कहा कि आवारा कुत्ते लोगों का पीछा करते हैं और उन्हें काटते ही हैं—कभी बच्चों को, तो कभी दूसरों को। मैंने आज ही टीवी पर एक मामला देखा जहां एक व्यक्ति का पीछा किया गया, उसे ब्रेन हेमरेज हुआ, और उसकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्देश जारी किए हैं। सरकार इस फैसले की समीक्षा करेगी और हमेशा की तरह इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कार्रवाई करेगी।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी

 

