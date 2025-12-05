Jagannath Sarkar Statement : पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर का निलंबन 'ड्रामा': जगन्नाथ सरकार

दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद जगन्नाथ सरकार ने तृणमूल कांग्रेस से हुमायूं कबीर के निलंबन को 'ड्रामा' करार दिया है। भाजपा सांसद ने दावा किया कि ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद और मालदा में मुस्लिमों को साधने के लिए भेजा है।

जगन्नाथ सरकार ने शुक्रवार को आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "हुमायूं कबीर का निलंबन ड्रामा है। यह ममता बनर्जी का नया ड्रामा है।"

उन्होंने दावा किया कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रोश है। कोई दूसरी पार्टी इन क्षेत्रों में जगह न बना पाए, इसलिए ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को भेजा है। वे बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेकर अब मुसलमानों को एकजुट करके नई पार्टी बनाएंगे।

भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने आगे कहा कि सिर्फ हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया है, लेकिन ममता बनर्जी को कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम और मंत्री सिद्दीकुल्ला को भी सस्पेंड करना चाहिए था।

भाजपा सांसद ने मेयर फिरहाद हकीम के विवादित बयानों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था, "भविष्य में सिर्फ कोलकाता नहीं, बल्कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू भाषा बोलेगी।" उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ सिद्दीकुल्ला के बयान का भी उल्लेख किया।

दरअसल, हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' बनाने की घोषणा से विवादों में आए, हालांकि गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस से निकाले जाने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाने की घोषणा की।

सांसद जगन्नाथ सरकार ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "रूस हमारा पुराना दोस्त है। वह आज भी हमारा दोस्त है और भविष्य में भी रहेगा। हम किसी से भी दोस्ती नहीं तोड़ते।"

उन्होंने कहा कि अभी बहुत से शक्तिशाली देश भारत के दोस्त बने हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में 'मनुष्य समाज के लिए मंगलकामना' ही हमारा लक्ष्य है। जगन्नाथ सरकार ने यह भी कहा कि विश्व आने वाले समय में भारत के नेतृत्व से चलेगा।

--आईएएनएस