Jagannath Sarkar Statement : भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार का टीएमसी पर आरोप, राजनीतिक फायदे के लिए मेस्सी को बुलाया गया

Dec 13, 2025, 02:38 PM
भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार का टीएमसी पर आरोप, राजनीतिक फायदे के लिए मेस्सी को बुलाया गया

नदिया: अर्जेंटीना के स्टार प्लेयर और दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी भारत दौरे पर हैं। इस दौरान पश्चिम बंगाल के एक स्टेडियम में शनिवार को मेस्सी के कम समय के लिए उपलब्ध रहने के कारण प्रशंसकों का आक्रोश देखने को मिला। भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने राज्य सरकार की आलोचना की और सही मैनेजमेंट नहीं करने का आरोप लगाया।

भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी ज्यादा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। इन मुद्दों को भुलाने के लिए राज्य सरकार मेस्सी को लेकर आई। मेस्सी को राजनेताओं ने घेर लिया, जिसके कारण लोग खिलाड़ी को नहीं देख सके। यही कारण है कि वहां पर हंगामा हुआ।"

उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल सरकार चुनाव से पहले राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लियोनेल मेसी को प्रदेश में लेकर आई। सीएम ममता बनर्जी का नसीब अभी सही नहीं चल रहा है। उनके चुनाव हारने का पूरा संकेत दिख रहा है। टीएमसी सही काम नहीं कर रही है। जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। अब यह सरकार जाने वाली है।"

दरअसल, दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी अपने तीन दिवसीय भारत दौरे के पहले चरण में शनिवार को कोलकाता पहुंचे। साल्ट लेक स्टेडियम में उनका कार्यक्रम था। उनकी झलक पाने के लिए स्टेडियम में हजारों फैंस ने घंटों इंतजार किया। मेस्सी 10 मिनट के लिए स्टेडियम में पहुंचे थे। स्टेडियम में मौजूद फैंस उन्हें देख नहीं पाए और उनके जाने के बाद भारी बवाल किया और स्टेडियम में तोड़फोड़ की।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यक्रम के दौरान हुए कुप्रबंधन के लिए फैंस से माफी मांगी है।

सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आज साल्ट लेक स्टेडियम में जो कुप्रबंधन हुआ, उससे मैं बहुत परेशान और हैरान हूं। मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी। फैंस अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं इस खराब घटना के लिए लियोनेल मेस्सी के साथ-साथ उनके फैंस और सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं।"

उन्होंने लिखा, "मैं सेवानिवृत्त जज आशिम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना रही हूं, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के सदस्य होंगे। कमेटी इस घटना की डिटेल में जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय बताएगी। एक बार फिर, मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं।"

--आईएएनएस

 

 

