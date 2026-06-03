जेडीयू ने एक करोड़ सदस्यता का आंकड़ा पार किया, भाजपा और राजद के क्लब में हुई शामिल

पटना, 3 जून (आईएएनएस)। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने अपने संगठन विस्तार अभियान के तहत एक करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का दावा किया है। पार्टी के अनुसार, उसने सदस्यता के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और अब बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में शुमार हो गई है।

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पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 दिसंबर 2025 को शुरू किए गए सदस्यता अभियान के तहत 2 जून 2026 तक कुल 1,00,01,925 सदस्य बनाए जा चुके हैं।

सोशल मीडिया पर जारी संदेश में संजय झा ने बूथ स्तर तक अभियान को सफल बनाने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और बिहार की जनता का समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहारवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने और राज्य की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है।

पार्टी का यह सदस्यता अभियान वर्ष 2025 से 2028 तक चलने वाली व्यापक संगठनात्मक योजना का हिस्सा है। जेडीयू नेताओं का मानना है कि छह महीने के भीतर एक करोड़ से अधिक सदस्य जोड़ना 2028 तक राज्य की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

हाल के वर्षों में जेडीयू के चुनावी प्रदर्शन में भी सुधार देखने को मिला है। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 43 सीटें जीती थीं और राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 12 सीटें हासिल कीं, जो भाजपा के बराबर थीं। वहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार करते हुए 85 सीटों पर जीत दर्ज की।

पार्टी नेताओं का कहना है कि संगठन के विस्तार में तेजी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद संजय झा के प्रयासों का भी परिणाम है।

सदस्यता के आंकड़ों के लिहाज से बिहार की प्रमुख पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। जेडीयू के अनुसार, भाजपा के लगभग 1.56 करोड़ सदस्य हैं, जबकि राजद भी एक करोड़ से अधिक सदस्यों का दावा कर चुकी है।

जेडीयू का कहना है कि एक करोड़ सदस्यता का आंकड़ा पार करने के साथ वह अब राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक संगठनों की श्रेणी में मजबूती से शामिल हो गई है।

पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 21 जून को आयोजित होगी, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा किए जाने की संभावना है।

इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसे पार्टी के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है और विकसित बिहार के संकल्प के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

--आईएएनएस

डीएससी