Jabalpur Police March : जबलपुर में नवरात्रि पर शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

जबलपुर: नवरात्रि के पहले दिन मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस ने शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार शाम फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च की शुरुआत पुलिस कंट्रोल रूम से हुई, जिसमें जबलपुर पुलिस के साथ-साथ आरएएफ (रैपिड एक्शन फोर्स) और एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) के जवानों ने भी भाग लिया।

फ्लैग मार्च शहर के संवेदनशील इलाकों जैसे हनुमानताल, गोहलपुर, लार्डगंज, कोतवाली और चारखंबा से होते हुए गोयल नगर और गोहलपुर क्षेत्र तक निकाला गया। पूरे रास्ते में जवानों और अधिकारियों ने पैदल मार्च करते हुए स्थानीय लोगों से संवाद भी किया और शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

फ्लैग मार्च की अगुवाई कर रहे पुलिस अधीक्षक (एसपी) संपत उपाध्याय ने कहा, "आज नवरात्रि का पहला दिन है और जबलपुर में यह पर्व बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि लोगों में सुरक्षा का भाव बना रहे और कोई भी अप्रिय घटना न हो।"

एसपी ने यह भी जानकारी दी कि शहर में लगभग 250 अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, जो बाहर से बुलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि और दशहरा जैसे बड़े त्योहारों को शांतिपूर्वक और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पूरी योजना तैयार कर ली गई है।

फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उन्हें पुलिस की तैयारियों से अवगत कराया और त्योहार के दौरान सतर्क रहने तथा अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। नागरिकों को बताया गया कि अगर कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत 112 या नजदीकी थाने को सूचना दें।

एसपी संपत उपाध्याय ने कहा, "हमारी पूरी कोशिश है कि नवरात्रि और दशहरा का पर्व शांति, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाया जाए। सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है और हर इलाके में पुलिस की गश्त लगातार जारी रहेगी।"