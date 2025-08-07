भारत समाचार

Iputhou Marjing Expo: एन. बीरेन सिंह ने 'इपुथौ मार्जिंग एक्सपो 2025' का किया उद्घाटन, मणिपुर में लोकप्रिय सरकार की वापसी की कही बात

बीरेन सिंह ने किया 'इपुथौ मार्जिंग एक्सपो 2025' का उद्घाटन, 60 स्टॉल में दिखे स्थानीय नवाचार।
Aug 07, 2025
एन. बीरेन सिंह ने 'इपुथौ मार्जिंग एक्सपो 2025' का किया उद्घाटन, मणिपुर में लोकप्रिय सरकार की वापसी की कही बात

इंफाल:  मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इंफाल पूर्व स्थित मार्जिंग पोलो पर्यटन परिसर में आयोजित 'इपुथौ मार्जिंग एक्सपो 2025' का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम पर्यावरण विकास अनुसंधान केंद्र (क्रेड) और पूर्वोत्तर महिला उद्यमी संघ मणिपुर चैप्टर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है।

उद्घाटन समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सहायक निदेशक मनोज शर्मा और इपुथौ मार्जिंग खुबाम कंबा लुप, हींगांग के अध्यक्ष नाओरोइबम जुगिन भी मौजूद रहे।

इस अवसर पर आईएएनएस से बात करते हुए एन. बीरेन सिंह ने कहा, "राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए एक अनुकूल वातावरण और नेतृत्व जरूरी है। अब समय आ गया है कि राज्य में एक लोकप्रिय सरकार की पुनः स्थापना हो।"

'इपुथौ मार्जिंग एक्सपो 2025' में कुल 60 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें मणिपुर के पहाड़ी और मैदानी जिलों के स्थानीय उत्पाद और नवाचार प्रदर्शित किए गए हैं। खास बात यह है कि इन स्टॉलों में से कई स्टॉल आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

इस एक्सपो का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना और विशेष रूप से विस्थापित लोगों को नया मंच देना है, ताकि वे फिर से अपनी जिंदगी पटरी पर ला सकें।

पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्सपो की सराहना करते हुए आयोजकों का धन्यवाद भी किया और कहा कि ऐसे आयोजन न सिर्फ आर्थिक रूप से मददगार हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं।

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और स्थानीय उत्पादों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।

 

 

