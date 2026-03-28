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IPL 2026 Ticket Controversy : आईपीएल के वीआईपी टिकट को लेकर नेताओं के बीच विवाद होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण : शाहनवाज हुसैन

आईपीएल टिकट पर सियासत गरम, नेताओं के बीच वीआईपी सुविधा को लेकर घमासान
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Dainik Hawk·
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Mar 28, 2026, 10:11 AM
आईपीएल के वीआईपी टिकट को लेकर नेताओं के बीच विवाद होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण : शाहनवाज हुसैन

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 शनिवार से शुरू हो रहा है। इसे लेकर कर्नाटक में वीआईपी टिकट को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। इस मुद्दे पर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी बयानबाजी तेज हो गई है।

भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसे देशभर के लोग बड़े उत्साह से देखते हैं, लेकिन इसे लेकर नेताओं के बीच विवाद होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने खास तौर पर डीके शिवकुमार और सिद्दारमैया का जिक्र करते हुए कहा कि आईपीएल के नाम पर इस तरह की खींचतान ठीक नहीं है।

भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की संस्कृति और डीएनए का हिस्सा है, जो बार-बार सामने आता है। यह एक वंशवादी सोच है, जिसमें यह माना जाता है कि हम शासक हैं और जो हम करेंगे वही सही है। उन्होंने यह भी कहा कि आम लोगों की अनदेखी की जाती है, जबकि खुद वह दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के सदस्य होने के बावजूद लाइन में खड़े होकर टिकट लेते हैं।

वहीं, भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए चुने जाते हैं। ऐसे में अगर किसी कार्यक्रम के आयोजक अपनी नीति के अनुसार टिकट बांटते हैं, तो वह उचित है। लेकिन खुद को वीआईपी बताकर विशेष सुविधा मांगना सही नहीं है।

दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ, जब कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों ने आईपीएल 2026 के मैचों के लिए मुफ्त वीआईपी टिकट और अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की।

इस मांग के सामने आने के बाद मामला गहराता जा रहा है और अब इसे लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

--आईएएनएस

 

 

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