International Poverty Day : अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस : समानता और सम्मान की ओर एक कदम

नई दिल्ली: हर साल 17 अक्टूबर को पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाती है। इस दिन का मकसद है दुनिया के लोगों को यह याद दिलाना कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि यह इंसान की गरिमा, अधिकार और अवसरों से जुड़ी एक गहरी समस्या है।

खासकर विकासशील देशों में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो दो वक्त की रोटी, साफ पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं।

इस दिन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1987 को हुई थी, जब पेरिस के ट्रोकाडेरो में करीब एक लाख लोग एकत्र हुए थे। इन लोगों ने गरीबी, हिंसा और भूख से पीड़ित लोगों को सम्मान देने और यह घोषित करने के लिए एकजुटता दिखाई कि गरीबी मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

बाद में, 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और तय किया कि हर साल यह दिन गरीबों के साथ एकजुटता और गरीबी मिटाने के संकल्प के रूप में मनाया जाएगा।

गरीबी में जी रहे लोग अक्सर कई तरह के छिपे हुए अत्याचार झेलते हैं। उन्हें समाज में कमतर समझा जाता है, उनके पहनावे, बोलचाल या रहने की जगह को लेकर मजाक उड़ाया जाता है। कई बार उन्हें उनकी हालत के लिए खुद जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिससे वे और भी ज्यादा अलग-थलग हो जाते हैं।

यही सामाजिक दुर्व्यवहार आगे चलकर संस्थागत दुर्व्यवहार बन जाता है, जब नीतियों और व्यवस्थाओं में पक्षपात दिखता है और गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास या न्याय तक बराबर पहुंच नहीं मिलती।

गरीबी उन्मूलन दिवस हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि गरीबी खत्म करने के लिए हमें सिर्फ आर्थिक नीतियों पर नहीं, बल्कि समाज के नजरिए और सरकारी ढांचे में मौजूद असमानता को भी बदलना होगा।

अगर हम सच में एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज चाहते हैं, तो हमें हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना होगा, जिसे समाज ने पीछे छोड़ दिया है।