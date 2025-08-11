भारत समाचार

PM Modi Support IOAA : कल से मुंबई में 18वें आईओएए की शुरुआत, पाकिस्तानी छात्रों की भागीदारी पर रोक

मुंबई में अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड, पाकिस्तान की भागीदारी पर रोक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 11, 2025, 12:30 PM
कल से मुंबई में 18वें आईओएए की शुरुआत, पाकिस्तानी छात्रों की भागीदारी पर रोक

मुंबई: मुंबई में 12 अगस्त से 18वां अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड (आईओएए) के आयोजन होने जा रहा है। 21 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में पाकिस्तानी छात्रों की भागीदारी पर रोक है। आईओएए के अध्यक्ष प्रो. अनिकेत सुले ने बताया कि यह रोक पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर लगाई गई है।

आईओएए के अध्यक्ष प्रो. अनिकेत सुले ने बताया, "आईओएए का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में रुचि रखने वाले छात्रों को एक मंच पर लाना है, जहां वे एक-दूसरे से संवाद कर सकें और अपने अनुभव साझा कर सकें। इस प्रतियोगिता में कई चरणों की परीक्षाएं होती हैं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मेडल से सम्मानित किया जाता है।"

उन्होंने बताया, "इस वर्ष 64 देशों से 288 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन 12 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा। पिछले साल 53 देशों ने भाग लिया था, लेकिन इस बार अफ्रीका, अल्जीरिया, घाना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली सहित कई नए देश पहली बार शामिल हो रहे हैं। वहीं, कुछ देश विशेष परिस्थितियों के कारण इस बार हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जैसे रूस, जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से शामिल नहीं हुआ, और पाकिस्तान, जिसने पिछले कुछ वर्षों में भाग लिया था, लेकिन इस बार हिस्सा नहीं ले रहा है।"

उन्होंने बताया, "इस बार आईओएए का आयोजन भारत में होना प्रधानमंत्री कार्यालय के समर्थन से संभव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतियोगिता के आयोजन को बढ़ावा दिया और शुरुआत से ही इसमें रुचि दिखाई। संभावना है कि वे उद्घाटन समारोह में वीडियो संदेश के जरिए छात्रों को संबोधित करेंगे।"

सुले ने कहा कि मुंबई में प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था विभिन्न होटलों में की गई है, और कल से प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत होगी।

 

Aniket SulePakistan participation banIOAA 2025student olympiadInternational Astronomy Olympiadastronomy competitionMumbai event

Related posts

Loading...

More from author

Loading...